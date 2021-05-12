Степанов назвав дату впровадження COVID-сертифікатів в Україні

Сертифікати про щеплення від коронавірусу почнуть діяти для українців з 1 липня і їх можна буде оформити онлайн.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного брифінгу.

Міністр зазначив, що Україна матиме аналогічні європейським сертифікати вакцинації від COVID-19.

"Українські сертифікати матимуть всю необхідну інформацію про вакцинацію, яку прогнозовано вимагатимуть країни Європейського Союзу та ВООЗ", - зазначив Степанов.

Відзначається, що кінцевого переліку вимог до паспортів вакцинації в ЄС поки немає, йде робота і українські фахівці знаходяться в постійному діалозі з європейськими колегами.

Степанов також повідомив, що команда МОЗ спільно з Міністерством цифрової трансформації розробила відповідне програмне забезпечення, яке дозволить отримувати сертифікати в режимі онлайн. Попередня дата старту сертифікатів вакцинації з 1 липня 2021 року.

До слова, всі вакцини, які використовують в Україні, сертифіковані або знаходяться на розгляді ВООЗ і ЕМА.