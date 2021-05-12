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Степанов назвав дату впровадження COVID-сертифікатів в Україні

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Середа 12 травня 2021 09:57
Степанов назвав дату впровадження COVID-сертифікатів в Україні Фото: Степанов розповів, коли почнуть впроваджувати коронавірусні сертифікати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Сертифікати про щеплення від коронавірусу почнуть діяти для українців з 1 липня і їх можна буде оформити онлайн.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного брифінгу.

Міністр зазначив, що Україна матиме аналогічні європейським сертифікати вакцинації від COVID-19.

"Українські сертифікати матимуть всю необхідну інформацію про вакцинацію, яку прогнозовано вимагатимуть країни Європейського Союзу та ВООЗ", - зазначив Степанов.

Відзначається, що кінцевого переліку вимог до паспортів вакцинації в ЄС поки немає, йде робота і українські фахівці знаходяться в постійному діалозі з європейськими колегами.

Степанов також повідомив, що команда МОЗ спільно з Міністерством цифрової трансформації розробила відповідне програмне забезпечення, яке дозволить отримувати сертифікати в режимі онлайн. Попередня дата старту сертифікатів вакцинації з 1 липня 2021 року.

До слова, всі вакцини, які використовують в Україні, сертифіковані або знаходяться на розгляді ВООЗ і ЕМА.

Як ми раніше повідомляли, записалися через" Дію " будуть прищеплювати від COVID-19 в суботу та неділю.

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