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Степанов назвал дату внедрения COVID-сертификатов в Украине

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Среда 12 мая 2021 09:57
Степанов назвал дату внедрения COVID-сертификатов в Украине Фото: Степанов рассказал, когда начнут внедрять коронавирусные сертификаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Сертификаты о прививках от коронавируса начнут действовать для украинцев с 1 июля и их можно будет оформить онлайн.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

Министр отметил, что Украина будет иметь аналогичные европейским сертификаты вакцинации от COVID-19.

"Украинские сертификаты будут иметь всю необходимую информацию о вакцинации, которую прогнозируемо будут требовать страны Европейского Союза и ВОЗ", - отметил Степанов.

Отмечается, что конечного перечня требований к паспортам вакцинации в ЕС пока нет, идет работа и украинские специалисты находятся в постоянном диалоге с европейскими коллегами.

Степанов также сообщил, что команда МЗ совместно с Министерством цифровой трансформации разработала соответствующее программное обеспечение, которое позволит получать сертификаты в режиме онлайн. Предварительная дата старта сертификатов вакцинации с 1 июля 2021 года.

К слову, все вакцины, которые используют в Украине, сертифицированы или находятся на рассмотрении ВОЗ и ЕМА.

Как мы ранее сообщали, записавшихся через "Дію" будут прививать от COVID-19 в субботу и воскресенье.

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