Степанов дав пояснення, навіщо ввели карантин вихідного дня в Україні

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Глава МОЗ дав пояснення, як карантин вихідного дня знизить ризики поширення хвороби

В Україні з 14 листопада вводиться карантин вихідного дня та в країні будуть працювати тільки продуктові магазини, аптеки та заправки. Ресторанам дозволено працювати тільки на доставляння їжі. Як пояснив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, такі заходи потрібні, щоб розірвати ланцюжок передачі інфекції коронавирусной.

На брифінгу в п'ятницю, 13 листопада, глава МОЗ пояснив причину введення таких карантинних обмежень та зазначив, що тільки так можна зменшити контакти між людьми.

"Як цього можна досягти? Якщо люди в певний період часу, а ми говоримо про суботу-неділю, просто будуть знаходитися вдома і не будуть перетинатися. Різні люди між собою незнайомі, які працюють в різних містах", - заявив Максим Степанов.

Він нагадав, що у вихідні дні в Україні дозволена робота продуктових магазинів, аптек, АЗС і транспорту. І це суттєво обмежить пересування людей і поширення коронавірусу.

"Якщо закрито все інше, люди у суботу-неділю максимум, що можуть вийти або за продуктами, або в аптеку. Вони не йдуть в ТРЦ, кінотеатри, кафе, ресторани, інші заклади харчування. Вони залишаються вдома, максимум - виходять погуляти на вулицю. І таким чином люди, не знайомі між собою, не контактують. І кількість цих контактів у суботу-неділю буде істотно знижена. Таким чином ми в стані будемо хоча б у ці два дні розривати ланцюг передачі хвороби", - пояснив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з екскурсіями та турами на уїк-енд під час карантину вихідного дня.

А також розповідали про те, що названі умови запровадження повного локдауну в Україні.