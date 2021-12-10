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STEM is FEM познайомив українських школярок зі світом eLearning

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 18:15
STEM is FEM познайомив українських школярок зі світом eLearning Фото: STEM is FEM познайомив українських школярок зі світом eLearning (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У добу пандемії онлайн-освіта набуває все більшої популярності. Разом із цим росте й потреба у технічних фахівцях, які будуть створювати та підтримувати платформи для дистанційного навчання. Саме тому благодійний освітній проєкт STEM is FEM обрав темою свого чергового безкоштовного навчального модуля IT в eLearning.

Про це пише РБК-Україна.Styler.

На дводенному модулі слухачки - старшокласниці українських шкіл, дізналися про технології, які сьогодні використовуються в онлайн-освіті, проблемні і, навпаки, найперспективніші напрямки розвитку. Провідні фахівчині галузі зорієнтували дівчат у тих спеціалізаціях, що невдовзі стануть найактуальнішими, та навчили основам моделювання освітніх онлайн-платформ.

Представники партнеру модуля - міжнародної освітньої онлайн-платформи Preply, розповіли про тонкощі роботи зі своїм продуктом, а також дали дівчатам корисні поради. Інжиніринг менеджер Preply Вадим Власенко наголосив, що головне в ІТ - постійно вчитися.

"Ви будете вчитися кожен день. Протягом усього життя. Важливо завжди залишатися терплячим. Часу та можливостей у вас буде достатньо. Проте не варто забувати і про наполегливість, яка допоможе вам досягати поставлених цілей", - зауважив Власенко.

У модулі також брали участь мотиваційні спікери - успішні жінки з різних галузей - високопосадовиці, дипломати, бізнесвумен тощо. Українська дизайнерка ювелірних прикрас Валерія Гузема поділилася своїм секретом досягнення успіху.

"В мене була велика кількість невдач, із яких я зробила висновок, що не можна ніколи здаватися. Якщо ви спробували один раз і вам не відкрили двері - не здавайтесь! Спробуйте ще раз. Якщо ви думаєте, що відповідь "ні" - це однозначно "ні", ви не праві. Тому що перший, другий, п’ятий раз - це може бути "ні", а шостий - "так". Я теж досягла успіху не з першого разу. Але розуміння того, що кожну невдачу слід сприймати як досвід, допомагає розвиватися та йти далі", – поділилася Валерія.

На завершення модуля учасниці позмагалися у творчому конкурсі. Його завданням було розробити прототип освітнього цифрового проекту - сайту або застосунку. Перемогу та приз - планшет Apple iPad128Gb та 200 доларів депозиту на навчання на платформі Preply - отримала 17-річна Дар'я Ковган із Запоріжжя.

"При виборі теми модуля ми завжди орієнтуємося на запити від дівчат та їх актуальність. Цього разу обидва критерії досягли максимуму. По-перше, дівчата завжди хочуть більше дізнатися про ІТ. По-друге, враховуючи останні новини щодо пандемії, онлайн-освіта ще довго залишатиметься в тренді", - підкреслив ініціатор STEM is FEM, засновник технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв.

Модуль реалізовано за підтримки гранту "The girls' fund" від міжнародного центру жіночого активізму We Are Purposeful. Проект є партнером всесвітньої кампанії UN Women "Покоління рівності".

STEM is FEM - недержавна освітня ініціатива. Її мета - популяризація STEM-спеціальностей серед українських старшокласниць. Організатори проекту проводять численні безкоштовні освітні та мотивуючі заходи для дівчат - вебінари, воркшопи, зустрічі із науковицями, навчальні модулі зі STEM-спеціальностей і т.д. Анонси подій публікуються на сайті STEM is FEM та офіційних сторінках у Facebook та Instagram.

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