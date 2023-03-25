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СТБ приклеил российскому актеру голову украинца и выпускает сериал: детали громкого скандала

СТБ попал в скандал из-за нового сериала (Прохор Дубравин и Дмитрий Сарансков, коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

СТБ анонсировал сериал "Останній лист коханого" с российским актером Прохором Дубравиным, заменив его лицо с помощью компьютерных технологий на нашего Дмитрия Саранскова.

Узнайте подробности скандала в материале Styler ниже.

Что известно о новом сериале

Премьера любовной драмы, которая снималась еще до полномасштабного вторжения, должна пройти 27 марта. На канале начали крутить анонсы, но внимательные зрители заметили, что там что-то не так.

"Казалось, все хорошо. Нас ждет украинский сериал с крутыми актерами. Но есть одна проблема. Одного из героев не существует, ведь это дипфейк", - прокомментировал на видео другой украинский актер Петр Крылов.

Кто такой Дубравин

Прохор Дубравин - знатный "гастроллер" среди российских актеров, часто снимавшийся в сериалах украинского производства и демонстрировавшийся на нашем ТВ. Однако после полномасштабного вторжения "звезда" засел где-то в РФ с языком сами знаете где.

Интересно, что сам Прохор подтвердил в соцсетях - что это он играл роль в сериале. Правда "с лицом непонятно".

Вот и сам анонс премьеры, где главную роль исполняет ложный актер.

В комментариях люди не скрывают своего возмущения:

  • Подивіться правді в очі, це виглядає ну дуже цинічно. Заміна обличчя це непрофесійно й безтактно з вашого боку і дуже прикро бачити подібне на екранах нашого телебачення. Ігнорування вами факту фізичної присутності російського актора в проекті породжує подібні випадки, а ми, здається, прагнемо позбутися будь-чого рашистського, чи не так?
  • Це крінжина!
  • Це лютий треш! То ж треба було додуматися до такого! Замінити обличчя російського актора на українського, і видати це все в ефір. Чи ви вважаєте, що люди будуть це лайно дивитися? Ви взагалі притомні? Рік повномаштабної війни, а ви і далі це російське лайно пропихаєте в свої ефіри, тільки під іншими обличчями. Соромно!!!

Отметим, что часто в такого рода скандалы попадает "Интер", транслирующий российских звезд в своих программах.

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