СТБ приклеил российскому актеру голову украинца и выпускает сериал: детали громкого скандала

СТБ анонсировал сериал "Останній лист коханого" с российским актером Прохором Дубравиным, заменив его лицо с помощью компьютерных технологий на нашего Дмитрия Саранскова.

Что известно о новом сериале

Премьера любовной драмы, которая снималась еще до полномасштабного вторжения, должна пройти 27 марта. На канале начали крутить анонсы, но внимательные зрители заметили, что там что-то не так.

"Казалось, все хорошо. Нас ждет украинский сериал с крутыми актерами. Но есть одна проблема. Одного из героев не существует, ведь это дипфейк", - прокомментировал на видео другой украинский актер Петр Крылов.

Кто такой Дубравин

Прохор Дубравин - знатный "гастроллер" среди российских актеров, часто снимавшийся в сериалах украинского производства и демонстрировавшийся на нашем ТВ. Однако после полномасштабного вторжения "звезда" засел где-то в РФ с языком сами знаете где.

Интересно, что сам Прохор подтвердил в соцсетях - что это он играл роль в сериале. Правда "с лицом непонятно".

Вот и сам анонс премьеры, где главную роль исполняет ложный актер.

В комментариях люди не скрывают своего возмущения: