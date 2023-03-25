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СТБ приліпив російському актору голову українця і випускає серіал: деталі гучного скандалу

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Субота 25 березня 2023 16:10
СТБ приліпив російському актору голову українця і випускає серіал: деталі гучного скандалу СТБ потрапив в скандал через новий серіал (Прохор Дубравін і Дмитро Сарансков, колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

СТБ анонсував серіал "Останній лист коханого" з російським актором Прохором Дубравіним, замінивши його обличчя за допомогою комп'ютерних технологій на нашого Дмитра Саранскова.

Дізнайтеся деталі скандалу у матеріалі Styler нижче.

Що відомо про новий серіал

Прем'єра любовної драми, яка знімалася ще до повномасштабного вторгнення, має відбутися 27 березня. На каналі почали крутити анонси, але уважні глядачі помітили, що там щось не так.

"Здавалося, все добре. На нас чекає український серіал з крутими акторами. Але є одна проблема. Одного з героїв не існує, адже це діпфейк", - прокоментував на відео інший український актор Петро Крилов.

Хто такий Дубравін

Прохор Дубравін - знатний "гастролер" серед російських акторів, який часто знімався в серіалах українського виробництва і демонструвався на нашому ТВ. Проте після повномасштабного вторгнення "зірка" засів десь в РФ з язиком самі знаєте де.

Цікаво, що сам Прохор підтвердив у соцмережах - що це він грав роль в серіалі. Правда "з обличчям незрозуміло".

СТБ приліпив російському актору голову українця і випускає серіал: деталі гучного скандалу

Ось і сам анонс прем'єри, де головну роль виконує несправжній актор.

В коментарях люди не приховують свого обурення:

  • Подивіться правді в очі, це виглядає ну дуже цинічно. Заміна обличчя це непрофесійно й безтактно з вашого боку і дуже прикро бачити подібне на екранах нашого телебачення. Ігнорування вами факту фізичної присутності російського актора в проекті породжує подібні випадки, а ми, здається, прагнемо позбутися будь-чого рашистського, чи не так?
  • Це крінжина!
  • Це лютий треш! То ж треба було додуматися до такого! Замінити обличчя російського актора на українського, і видати це все в ефір. Чи ви вважаєте, що люди будуть це лайно дивитися? Ви взагалі притомні? Рік повномаштабної війни, а ви і далі це російське лайно пропихаєте в свої ефіри, тільки під іншими обличчями. Соромно!!!

Зазначимо, що часто у такого роду скандали потрапляє "Інтер", який транслює російських зірок у своїх програмах.

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