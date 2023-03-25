СТБ приліпив російському актору голову українця і випускає серіал: деталі гучного скандалу

СТБ анонсував серіал "Останній лист коханого" з російським актором Прохором Дубравіним, замінивши його обличчя за допомогою комп'ютерних технологій на нашого Дмитра Саранскова.

Що відомо про новий серіал

Прем'єра любовної драми, яка знімалася ще до повномасштабного вторгнення, має відбутися 27 березня. На каналі почали крутити анонси, але уважні глядачі помітили, що там щось не так.

"Здавалося, все добре. На нас чекає український серіал з крутими акторами. Але є одна проблема. Одного з героїв не існує, адже це діпфейк", - прокоментував на відео інший український актор Петро Крилов.

Хто такий Дубравін

Прохор Дубравін - знатний "гастролер" серед російських акторів, який часто знімався в серіалах українського виробництва і демонструвався на нашому ТВ. Проте після повномасштабного вторгнення "зірка" засів десь в РФ з язиком самі знаєте де.

Цікаво, що сам Прохор підтвердив у соцмережах - що це він грав роль в серіалі. Правда "з обличчям незрозуміло".

Ось і сам анонс прем'єри, де головну роль виконує несправжній актор.

В коментарях люди не приховують свого обурення: