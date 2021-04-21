Status Group побудував у Києві пішохідну дорогу до Дніпра і дорогу для малогабаритних човнів

Як уточнили в компанії, інфраструктуру потребували всі: місцеві рибалки, які приходять на берег Дніпра за уловом, ті, хто переходить по пішохідній зоні на інший кінець берега і просто відпочиваючі, які люблять проводити вільний час в цих мальовничих місцях.

Компанія вклала в цей проект власні інвестиції і за кілька місяців вирішила питання, хоча на порядку денному він стояв багато років.

Доріжки знаходяться поруч з житловим комплексом Sky River-2, який зараз в статусі зведення.

У планах компанії найближчим часом ще ряд важливих завдань: побудувати в цих місцях зону для відпочинку, дитячі атракціони, причал для катерів і басейни.