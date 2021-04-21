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Status Group побудував у Києві пішохідну дорогу до Дніпра і дорогу для малогабаритних човнів

Автор: Styler

Столична девелоперська компанія "Статус Груп" (Status Group) облагородила дорогу до спуску Дніпра і побудувала пішохідну зону в районі Осокорків по вул. Приозерна.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як уточнили в компанії, інфраструктуру потребували всі: місцеві рибалки, які приходять на берег Дніпра за уловом, ті, хто переходить по пішохідній зоні на інший кінець берега і просто відпочиваючі, які люблять проводити вільний час в цих мальовничих місцях.

Компанія вклала в цей проект власні інвестиції і за кілька місяців вирішила питання, хоча на порядку денному він стояв багато років.

Доріжки знаходяться поруч з житловим комплексом Sky River-2, який зараз в статусі зведення.

У планах компанії найближчим часом ще ряд важливих завдань: побудувати в цих місцях зону для відпочинку, дитячі атракціони, причал для катерів і басейни.

Нагадаємо, нещодавно девелопер" Статус Груп " провів на Осокорках безкоштовний Інтернет для всіх жителів району, облагородив територію, встановив відкритий дитячий майданчик на вул. Малоземельна, реанімував амбулаторію.

До слова, амбулаторія сім років стояла в замороженому стані через відсутність каналізації.

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Новини України КиївДніпроStatus Group
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