Стартовала зимняя смена "Блогер Кэмпа" от Фонда Ахметова для детей, пострадавших от войны

Пятьдесят ребят в возрасте от 10 до 16 лет, пострадавших в результате войны, уже отдыхают, оздоравливаются, получают новые возможности для развития и положительные впечатления на Закарпатье.

"Блогер Кэмп" - это мероприятие, на котором украинская молодежь получает мотивацию двигаться вперед, осваивая навыки блогерства и осваивая различные профессии при поддержке опытных наставников.

Особенностью этой смены станет уникальный мотивационный мастер-класс, который проведет для участников "Блогер Кэмпа" украинская актриса, звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова. Она поделится собственным опытом, расскажет о секретах актерского мастерства и поможет детям раскрыть свой творческий потенциал, в том числе используя для этого социальные сети.

Также детям готовят много активностей на свежем воздухе, чтобы мальчики и девочки могли отдохнуть, набраться сил и отвлечься от стресса, вызванного войной. Программа включает спортивные игры, квесты, экскурсии, творческие мастер-классы и арт-терапию. Все это помогает детям не только развлечься, но и найти новых друзей, раскрыть свои таланты, чтобы хоть на время забыть об ужасах войны. Снизить уровень тревожности и восстановить психологическое состояние во время "Блогер Кэмпа" ребятам помогают квалифицированные психологи, которые прошли обучение по программе "Травма войны", разработанной Фондом Рината Ахметова.

Благодаря программе программы программы "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. Всего за 19 лет в рамках инициативы "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины.