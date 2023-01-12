Старый Новый год в Украине: как отмечают этот праздник и что делать нельзя

Почему мы отмечаем Старый Новый год

Этот праздник - редкий исторический феномен, который появился в виде дополнительного праздника из-за изменения летоисчисления. Отмечают его в тех странах, где используют Юлианский календарь.

Юлианский календарь отстает от Григорианского на 13 дней. В 1918 году было принято решение о переходе на Григорианский календарь всех стран на территории, которая относился к бывшему СССР. И при переходе дата встречи нового года сместилась на 14 января.

Еще этот вечер называют Щедрым - 14 января отмечают Василия и Маланки.

Как отмечают Старый Новый год

Традиции на Святвечер 13 января схожи с традициями других рождественских праздников. Этот день также называют Второй Вечерей. К ужину за столом собирается вся семья. Надевают чистую одежду и читают молитвы. Ограничений по блюдам нет, так как пост уже закончился.

На стол обязательно ставят Щедрую кутью - с молоком, маслом и орехами, много мясных и рыбных блюд, обязательно должно быть сало, вареники и капуста с копченостями.

После ужина ходят в гости к соседям и просят прощения за возможные обиды - чтобы встретить новый год в мире и согласии. Также этот вечер часто используют для сватовства.

Молодые люди стараются заставать вечером дома своих избранниц, чтобы посвататься. Сделать это сложно, так как 13 января позволено щедровать девушкам и обычно они возвращаются ближе к полуночи.

Утром 14 января обычно проводят обряд посевания и в этом ритуале участвуют только мальчики и парни. Именно они должны зайти первыми в дом в первый день Нового года. Посевают на богатство, хороший урожай и сытый год. Девушкам нельзя посевать и заходить в дом первыми.

Накануне Старого Нового года девушки собираются и гадают на свою судьбу, на суженого, на будущий брак.

Что нельзя делать на Старый Новый год

В канун Старого Нового года нельзя произносить слова "тринадцать" и считать мелкие монеты - это может принести слезы и неприятности в следующем году.

Нельзя 13 и 14 января брать в долг, а также давать в долг - весь год пройдет в долгах.

Нельзя ругаться за праздничным столом, сквернословить, желать кому-то зла.

Нельзя встречать праздник в грязной, старой или очень темной одежде.

Если в вечер в канун Старого Нового года в двери постучится случайный путник - его необходимо обогреть, накормить и дать еды в дорогу - весь год будет сытым и счастливым.