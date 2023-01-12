Старый Новый год в Украине: как отмечают этот праздник и что делать нельзя

В Украине в середине января отмечают праздник, аналогов которому нет во многих других странах - Старый Новый год. Он появился из-за разногласия Юлианского календаря с Григорианским календарем. Между двумя календарями разница в 13 дней и по старому календарю Новый год начинается в ночь с 13 на 14 января.
Какие есть традиции празднования, приметы и запреты - читайте в материале Styler.
Этот праздник - редкий исторический феномен, который появился в виде дополнительного праздника из-за изменения летоисчисления. Отмечают его в тех странах, где используют Юлианский календарь.
Юлианский календарь отстает от Григорианского на 13 дней. В 1918 году было принято решение о переходе на Григорианский календарь всех стран на территории, которая относился к бывшему СССР. И при переходе дата встречи нового года сместилась на 14 января.
Еще этот вечер называют Щедрым - 14 января отмечают Василия и Маланки.
Традиции на Святвечер 13 января схожи с традициями других рождественских праздников. Этот день также называют Второй Вечерей. К ужину за столом собирается вся семья. Надевают чистую одежду и читают молитвы. Ограничений по блюдам нет, так как пост уже закончился.
На стол обязательно ставят Щедрую кутью - с молоком, маслом и орехами, много мясных и рыбных блюд, обязательно должно быть сало, вареники и капуста с копченостями.
После ужина ходят в гости к соседям и просят прощения за возможные обиды - чтобы встретить новый год в мире и согласии. Также этот вечер часто используют для сватовства.
Молодые люди стараются заставать вечером дома своих избранниц, чтобы посвататься. Сделать это сложно, так как 13 января позволено щедровать девушкам и обычно они возвращаются ближе к полуночи.
Утром 14 января обычно проводят обряд посевания и в этом ритуале участвуют только мальчики и парни. Именно они должны зайти первыми в дом в первый день Нового года. Посевают на богатство, хороший урожай и сытый год. Девушкам нельзя посевать и заходить в дом первыми.
Накануне Старого Нового года девушки собираются и гадают на свою судьбу, на суженого, на будущий брак.
В канун Старого Нового года нельзя произносить слова "тринадцать" и считать мелкие монеты - это может принести слезы и неприятности в следующем году.
Нельзя 13 и 14 января брать в долг, а также давать в долг - весь год пройдет в долгах.
Нельзя ругаться за праздничным столом, сквернословить, желать кому-то зла.
Нельзя встречать праздник в грязной, старой или очень темной одежде.
Если в вечер в канун Старого Нового года в двери постучится случайный путник - его необходимо обогреть, накормить и дать еды в дорогу - весь год будет сытым и счастливым.
Кстати, ранее мы писали о том, когда и как можно гадать на суженого в январе.
А также мы писали о том, в какие дни в Украине колядуют, щедруют и посевают.