Станут густыми и ухоженными: как быстро отрастить чрезмерно выщипанные брови

Прекратите выщипывать

Если вы обнаружили, что у вас маленькие брови, пора отложить пинцет и отойти от зеркала. Вам нужно будет дать бровям время, чтобы они полностью отрасли, прежде чем начать снова выщипывать.

Может возникнуть соблазн выщипывать волосы, но помните о своей главной цели для мотивации: вернуть пышные, чудесные брови.

Нужно не выщипывать брови три-четыре месяца для полного отрастания. Это длительный процесс, но он стоит ожидания.

Избегайте продуктов, подавляющих рост волос

Когда вы пытаетесь отрастить брови, избегайте любых продуктов, которые могут препятствовать росту волос. Избегайте бровей, содержащих спирт или тяжелые воски, которые могут "заглушить рост".

Увлажняйте лицо и правильно питайтесь

Употребление большого количества воды будет способствовать восстановлению роста бровей, сохраняя увлажненность волосяных фолликулов и выводя токсины из организма.

Питьевая вода имеет так много преимуществ для вашего организма.

Кроме того, получая необходимые питательные вещества с помощью здорового питания, ваши брови будут отрастать быстрее. Витамины A, B6, C и E имеют решающее значение для стимуляции роста волос.

Употребляя продукты с этими витаминами в рамках сбалансированного питания, вы можете улучшить скорость роста волос.

Прикройте волоски бровей консилером

Когда вы чрезмерно выщипали брови, новые волоски могут выглядеть не очень. Чтобы противостоять желанию взять пинцет, рекомендуем использовать консилер.

Выбирайте консилер на пару тонов светлее вашего тона кожи. Это освежит и привлечет внимание к вашим глазам. Обязательно хорошо растушуйте консилер, чтобы случайно не подчеркнуть волосы, которые вы пытаетесь скрыть.

Увлажняйте брови с помощью масел

Рост бровей не происходит за одну ночь, но есть способы ускорить этот процесс. Ключ к непрерывному росту бровей заключается в увлажнении и использовании масел каждый вечер.

Когда вы поддерживаете кожу под бровями увлажненной, то вы предотвращаете выпадение и способствуете густому росту волос.

Как часто нужно выщипывать брови