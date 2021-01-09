Ставали на коліна і плакали: у Києві вшанували пам'ять українців, загиблих на борту МАУ в Ірані

Катастрофа літака МАУ (фото: РБК-Україна)

У роковини катастрофи літака авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном, який був збитий іранською ракетою через пару хвилин після зльоту, рідні та близькі загиблих українців вшанували їх пам'ять у Києві. Тоді, 8 січня 2020 року, обірвалося життя усіх, хто знаходився на борту: 176 людей, у тому числі й 11 громадян України.

Через рік після трагедії, в парку Вербовий Гай на околиці столиці біля пам'ятного знака на честь загиблих, зібралися їхні рідні, друзі та колеги. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У цьому київському парку навесні планують відкрити меморіал і висадити сквер у пам'ять про українців, які стали жертвою авіакатастрофи: 9 членів екіпажу та 2 пасажирів борту Boeing-737-800. Номер рейсу і дата трагедії вказані на пам'ятному камені.

У Києві встановили пам'ятний камінь на честь загиблих на борту МАУ українців (фото: скріншот з відео)

Щойно оголосили хвилину мовчання, рідні загиблих не стримували емоцій. Деякі ставали на коліна біля каменю і плакали.

У Києві вшанували пам'ять загиблих на борту МАУ над Тегераном українців у роковини трагедії (фото: РБК-Україна)

Так, хоча минув рік з дня масштабної катастрофи, яка стала 50-ю за кількістю жертв за всю історію авіації, досі близькі не в змозі хоча б вимовити слово - люди буквально захлинаються від сліз.

Відео: У Києві у роковини катастрофи літака МАУ в Ірані вшанували пам'ять загиблих українців

Зазначимо, що хоча офіційний Тегеран і визнав провину за катастрофу українського Boeing, говорити про готовність іранської влади максимально співпрацювати у встановленні істини по справі не доводиться - весь останній рік розслідування і переговори проходили дуже туго.

Раніше повідомлялося, що за версією іранської сторони, катастрофа пасажирського літака під Тегераном у січні минулого року сталася через "людський фактор".

Наприкінці грудня Іран заявив про намір виплатити 150 тисяч доларів сім'ям загиблих у катастрофі МАУ.