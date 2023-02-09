ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, что Порошенко везет бригаде, утопившей крейсер "Москва"

Новина українською →
Четверг 09 февраля 2023 22:01
Стало известно, что Порошенко везет бригаде, утопившей крейсер "Москва" Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" подготовил очередной груз для военных. На южный фронт везут специально оснащенные британские грузовики DAF, десятки терминалов Starlink, тысячи химических грелок, а также оборудование для противовоздушной обороны.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Завтра эти тентованные грузовики идут в 406-ю артиллерийскую бригаду Военно-морских сил. Это именно та бригада, которой принадлежит успешная атака "Нептунами" по крейсеру "Москва". Именно эта бригада "Эскалибурами" уничтожила "арктические" ЗРК Тор", - сообщил он.

Также военным передадут пикап, десятки генераторов, буржуек, шин и килограммы вкусностей. В общей сложности в бригады на Юге передают техники на 7 млн грн.

Напомним, начиная с 24 февраля 2022 года Фонд Порошенко и компания "Рошен" направили в поддержку ВСУ 1 млрд 710 млн грн. Сумма помощи, предоставленная вместе с волонтерами ОО "Справа громад", достигла 2 млрд 100 млн грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Вооруженные силы Украины