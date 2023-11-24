Стало известно, когда выйдут AirPods Max 2: чего ждать

С высокой вероятностью новая версия наушников AirPods Max будет оснащена разъемом USB-C для зарядки, учитывая постепенный переход Apple на этот стандарт и отказ от порта Lightning в новых устройствах. Ожидается, что мощность зарядки в новых AirPods Max 2 значительно не будет отличаться от оригинальной модели.

Порт зарядки USB-C (фото: MacRumors)

Кроме того, новые AirPods Max 2 будут поддерживать Bluetooth 5.3, технологию, уже реализованную в iPhone 15, Apple Watch 9 и AirPods Pro 2. Этот стандарт Bluetooth 5.3 обеспечивает более эффективное использование заряда, передачу данных практически без потерь качества соединения.

Ожидается, что новые наушники будут быстрее соединяться с iPhone и реже сталкиваются с проблемами при сочетании и переключении между разными устройствами.

Наконец AirPods Max 2 получат новые цветовые варианты, хотя точные оттенки пока остаются неопределенными.

Ожидаемые цвета AirPods Max 2 (фото: MacRumors)

В настоящее время AirPods Max продаются в Space Gray, Silver, Green, Sky Blue и Pink.

Маловероятные нововведения

В прошлом году AirPods Pro 2 были обновлены с новым чипом H2 и улучшенными динамиками, что существенно улучшило качество звука по сравнению с первым поколением AirPods Pro. Вероятно, Apple также усовершенствует звук в AirPods Max 2, внедрив в них такой же или улучшенный чип.

Чип Н2 (фото: MacRumors)

Благодаря H2 возможно использование различных функций, таких как персональная настройка громкости, улучшенная система шумоподавления, интеллектуальный режим прозрачности и поддержка пространственного аудио для гарнитуры Apple Vision Pro.

Также стоит отметить, что чип U2, представленный в iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 для улучшения поиска устройств в приложении "Локатор", возможно, также будет внедрен в AirPods Max 2.