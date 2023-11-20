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Стало известно, как изменилось мировоззрение украинских шахтеров во время войны

Стало известно, как изменилось мировоззрение украинских шахтеров во время войны (флото: пресс-служба "Метинвеста")
Автор: Илона Свиридова

Покровск - город, который превратился после 2014 года в шахтерскую столицу Украины, - постоянно страдает от российских обстрелов, и, несмотря ни на что, продолжает стратегическую работу по обеспечению Украины углем.

Об этом говорится в репортаже швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

Из некогда 10 000 работников компании "Метинвест", которая руководит крупнейшим шахтоуправлением города, почти 2 000 были мобилизованы или уехали из Покровска. Директор шахты признает: работать в таких напряженных условиях тяжело. Но нужно двигаться дальше, несмотря на войну, говорят местные.

"Покровск не защищен от ракетных обстрелов. Хрупкость ситуации обнаружилась в начале августа, когда россияне разрушили известный ресторан и убили по меньшей мере десять человек. Несмотря на опасность, хорошо одетая молодежь пьет флет-вайт на обтянутых бархатами креслах в торговом центре "Бульва" между вышедших из внедорожников военных ВСУ, чтобы быстро поесть", - пишут журналисты.

От Покровска до фронта на Донбассе - чуть более 30 километров, а до Авдеевки, где россия ведет новое наступление, всего 60 километров. Несмотря на тяжелые условия, с января по ноябрь 2023 шахтеры добыли более 5 млн тонн коксующегося угля, указывает издание.

"Сейчас люди больше всего страдают от войны. "Россияне бомбят больницы и произвольно убивают гражданских. Они хуже нацистов", - говорит шахтер-пенсионер Александр Бородаев, ранее довольно безразлично относившийся к украинской независимости.

Его сын также потерял всякую симпатию к великому соседу: "С тех пор как мне пришлось прятать своих друзей и смотреть в лицо их родных". Брат Дмитрия, Александр, также работавший на шахте, сейчас служит в ВСУ на южном фронте", - пишет издание.

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Метинвест