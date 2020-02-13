Вас стало занадто багато: у Маріуполі кондуктор накинулася на ветерана АТО

Ветеран АТО став жертвою нападок у транспорті (Колаж РБК-Україна)

На захист ветерана АТО встали всі пасажири маршрутного автобуса

В Маріуполі кондуктор міського автобуса накинувся на ветерана АТО за його посвідчення учасника бойових дій на Донбасі. Вона відмовила йому у проїзді і спробувала вигнати з салону маршрутного автобуса.

Як повідомляє місцеве видання "0629", в салон рейсового автобуса №112 з номерними знаками АН 3087 КТ, зайшов ветеран АТО і показав кондуктору своє посвідчення учасника бойових дій. Кондуктор у відповідь почала обурюватися і кричати. Вона сказала ветерану, що за маршрутним автобусом їдуть тролейбуси та нехай почекає інший транспорт на зупинці.

"УБДшників стало занадто багато", - заявила вона хлопцеві.

Інші пасажири були обурені поведінкою молодої дівчини та почали захищати ветерана АТО. Вони вимагали дозволити йому проїзд. На що кондуктор заявила, що раз він захисник країни, то йому нічого робити в місті.

"Хай іде воює тоді", - заявила вона ветерану.

У Маріуполі дівчина-кондуктор накинулася на ветерана АТО

Заяви молодої дівчини-кондуктора дуже розлютили пасажирів автобуса, вони намагалися їй пояснити, що не можна так себе поводити стосовно захисників України.

Про інцидент повідомили в департамент транспорту міськради Маріуполя. Начальник департаменту Василь Клат пояснив, що в таких ситуаціях потрібно звертатися з письмовою скаргою, щоб кондуктора могли "звільнити або притягнути до відповідальності".