Олійника викрили у підтримці кандидата в мери Дніпра Краснова

Голова Дніпропетровської облради, соратник олігарха Ігоря Коломойського Святослава Олійника викрили у підтримці кандидата в мери Дніпра Загіда Краснова.

Як пише місцеве видання "Дніпропетровська панорама", саме Олійник допоміг організувати присутність Краснова на зустрічі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим в Дніпрі.

Як відомо, 10 листопада був один із планових візитів міністра в обласну лікарню імені Мечникова. Саме цією лікарнею керує Сергій Риженко, кандидат в мери міста від "Слуги народу".

На зустрічі міністра Степанова з лікарями Краснов вирішив також презентувати свої ініціативи. Зокрема, він запропонував місце парків, скверів та заходів з благоустрою Дніпра, витратити гроші дніпрян на статті, які повинні фінансуватися за Національною службою здоров'я України, за що був розкритикований місцевими активістами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Дніпровський відділ поліції відкрив справу за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії "Громадська сила" і кандидатом у мери Дніпра Загідом Красновим.

Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні.