Стало відомо про компенсації за побічну реакцію на вакцину від COVID-19

ВООЗ готова виплачувати компенсації громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX, якщо вони отримають серйозні побічні ефекти після вакцин від коронавірусу, які входять до переліку програми.

Таким чином у ВООЗ хочуть захиститися від можливих судових позовів. Подати заявку на компенсацію постраждалі зможуть за допомогою спеціального сайту. Його запуск планується до кінця березня 2021 року.

"Надаючи одноразову компенсацію без звинувачення при повному та остаточному врегулюванні будь-яких претензій, програма COVAX спрямована на значне скорочення необхідності звернення в суди, з потенційно тривалим і дорогим процесом", - заявили у ВООЗ.

В організації зазначають, що така система компенсації надасть громадянам швидкий, справедливий, надійний та прозорий процес. Вони переконані, що випадки серйозних побічних ефектів будуть рідкісними.

Діяти програма компенсації буде до 30 червня 2020 року. Країни, які самостійно фінансують свої закупівлі вакцини від коронавірусу, можуть ввести також програми відповідальності.

Варто відзначити, що Україна – член глобальної ініціативи COVAX.