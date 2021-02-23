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Стало відомо про компенсації за побічну реакцію на вакцину від COVID-19

Автор: Анна Шиканова

Вакцинація від коронавірусу вже повним ходом йде в багатьох країнах світу і зовсім скоро вона почнеться в Україні. Однак в окремих випадках пацієнти виявляють у себе побічні ефекти від вакцини. У ВООЗ вирішили, як будуть діяти в таких випадках.

Про те, яке рішення прийняли у Всесвітній організації охорони здоров'я з приводу пацієнтів із побічними ефектами після вакцини від коронавірусу, розповіли на сайті "24 канал".

ВООЗ готова виплачувати компенсації громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX, якщо вони отримають серйозні побічні ефекти після вакцин від коронавірусу, які входять до переліку програми.

Таким чином у ВООЗ хочуть захиститися від можливих судових позовів. Подати заявку на компенсацію постраждалі зможуть за допомогою спеціального сайту. Його запуск планується до кінця березня 2021 року.

"Надаючи одноразову компенсацію без звинувачення при повному та остаточному врегулюванні будь-яких претензій, програма COVAX спрямована на значне скорочення необхідності звернення в суди, з потенційно тривалим і дорогим процесом", - заявили у ВООЗ.

В організації зазначають, що така система компенсації надасть громадянам швидкий, справедливий, надійний та прозорий процес. Вони переконані, що випадки серйозних побічних ефектів будуть рідкісними.

Діяти програма компенсації буде до 30 червня 2020 року. Країни, які самостійно фінансують свої закупівлі вакцини від коронавірусу, можуть ввести також програми відповідальності.

Варто відзначити, що Україна – член глобальної ініціативи COVAX.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головний санітарний лікар розповів, скільки буде діяти вакцина від коронавірусу.

А також розповідали про те, що в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу.

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