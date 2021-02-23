Ляшко: імунітет після вакцини від COVID діє мінімум 12 місяців

Після вакцинації від COVID імунітет діє мінімум 12 місяців. Тому до проекту бюджетної декларації на наступний рік вже закладаються кошти на закупівлю вакцини.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я не розглядає сценарій з відсутністю імунітету через шість місяців після вакцинації.

"Оскільки, за нашою інформацією, як мінімум 12 місяців повинен бути імунітет, якщо не станеться якась мутація, яка не була передбачена до цього", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що до проекту бюджетної декларації, який МОЗ подав Міністерству фінансів, вже передбачено необхідну суму для закупівлі вакцини на 2022 рік.