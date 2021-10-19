Стало відомо, коли в Києві включать опалення: точна дата

Він зазначив, що в Києві "затопили" вже в дитячих садках, школах і лікарні. Тепер тепло дадуть в житлові будинки.

За словами Пантелєєва, є можливість і раніше підключити опалення, якщо буде заявка від житлових громад.

"Мешканці будинку більшістю повинні підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу в теплопостачальну компанію - КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція". Ми всі живемо в умовах карантину, тому є спосіб письмового анкетування, яке повинна організувати ініціативна група вдома, щоб не збирати будинкові збори", - повідомив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що до цього в столиці обіцяли включити опалення, коли температура буде нижче 8 градусів три доби поспіль. За прогнозом синоптиків, у Києві під кінець тижня знизиться температура і прийде похолодання, тому опалення для багатьох стане дуже бажаним.