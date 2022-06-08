Стало відомо, до якого лікаря українці найчастіше звертаються під час війни

Які лікарі зараз затребувані серед українців

На сьогодні найбільш затребувані терапевти й сімейні лікарі. Так було й до 24 лютого 2022 року. Однак кількість звернень до таких спеціалістів значно зменшилася.

Разом з тим кількість звернень по допомогу невропатолога зросла чи не найбільше. Пацієнти звертаються до лікарів зі скаргами на порушення сну, хронічний головний біль та біль у спині через постійний стрес, високу тривожність.

Почастішали й звернення до уролога - консультації цих фахівців тепер також у топ-5, витіснивши з цієї позиції гастроентерологів.

Топ-5 лікарів серед дорослих

Невролог є одним з найзатребуваніших медичних фахівців як у дітей, так і у дорослих.

Лідирує ж за кількістю "дитячих" звернень лікар-педіатр.

Топ-5 лікарів серед дітей

Як змінився портрет пацієнта

"Раніше серед дорослих пацієнтів мережі переважали жінки, які складали 58% від загальної кількості клієнтів, тепер вони складають рівно половину", - розповіли нам в прес-службі медичної мережі "Добробут".

Там кажуть, що разом з тим збільшилась кількість пацієнтів-чоловіків - вона зросла на 8% і складає сьогодні 50%.

А от кількість маленьких відвідувачів помітно зменшилась - дітей стало на 9% менше серед пацієнтів.

"До нападу РФ частка дітей серед пацієнтів складала 26%, у квітні 2022 - 17%", - додали у клініці.

Чоловіки частіше звертаються до лікарів

Загальна ж кількість пацієнтів нині складає 17% від довоєнної.

"Якщо у лютому 2022 до мережі звернулися по медичні послуги понад 55 тисяч людей, то вже березні - 2,5 тисячі. Але вже у квітні цей показник виріс до 9,2 тисяч. Тож спостерігаємо тенденцію до зростання", - розповіли медики.

Українці рідше звертаються за допомогою до лікарів