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Стало відомо, що Григорій Суркіс не голосував проти Майдану у Верховній раді

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 12:55
Стало відомо, що Григорій Суркіс не голосував проти Майдану у Верховній раді Фото: Григорій Суркіс (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Григорій Суркіс є одним з найбільших патріотів України, який багато зробив для країни: домігся проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 та фінального матчу Ліги чемпіонів.

Про це в ефірі програми "Гордон четвергами" заявив Дмитро Гордон, передає ТСН.

Зокрема, він зазначив, що Григорій Суркіс не голосував у Верховній раді проти визнання Революції гідності історичною подією.

Один з глядачів програми "Гордон четвергами" поставив ведучому питання, попросивши пояснити: чому Гордон є патріотом України, в той час, як його друг Суркіс "голосував у Раді проти визнання Майдану історичною подією".

"Я вам скажу з повною відповідальністю, Григорій Суркіс проти Майдану у Верховній раді не голосував. Ті, хто вважають, що голосував, вам треба подивитися відеозапис: його в залі не було. Тому голосувати він, природно, не міг", - відповів журналіст.

Гордон заявив, що Суркіс - один з найбільших патріотів України.

"По-перше, тому що він - мій друг. Я завжди про це кажу з гордістю, що дружу з Григорієм Суркісом та Ігорем Суркісом. Це патріоти України і чудові люди. Тільки патріот України міг витратити роки життя, щоб привезти в Україну футбольний чемпіонат Євро-2012 і з блиском його провести. І тільки патріот України міг привезти в Київ фінальний матч Ліги чемпіонів", - вважає журналіст.

Він підкреслив, що Суркіс як патріот України багато зробив для українського футболу і своєї країни.

Нагадаємо, 17 лютого Верховна рада визнала Революцію гідності "одним з ключових моментів будівництва Української держави" і "виразником національної ідеї свободи". За постанову проголосували 295 народних депутатів.

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