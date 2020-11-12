Стало відомо, як голови ОДА та облради у Дніпрі зривають "Велике будівництво" президента

Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко та голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник занижують рейтинг президента в регіоні, зокрема, через зрив реалізації "Великого будівництва" - флагманського проекту глави держави.

За даними регіонального видання "Горсовет", ні одна компанія, яка останнім часом займалася дорожнім будівництвом, не створила стільки проблем, як компанія "УПС", яку небезпідставно пов'язують зі Святославом Олійником.

Як відомо, з 2017 року компанія "УПС" відремонтувала три найбільш значущі для Дніпропетровського регіону автодороги державного значення М-08 (Дніпро-Запоріжжя, окремими ділянками), М-04 (Знам'янка-Луганськ-Ізварине, окремими ділянками) і на сьогодні продовжує ремонт на трасі Р-73 / Н-08 - Нікополь в рамках програми "Велике будівництво".

Крім того, ця компанія проводила будівництво та облаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на трасах М-04 (Каменська розвилка), Н -31 (р-н с. Партизанське).

Однак, на всіх об'єктах за період ремонту та після нього громадськими активістами фіксувалися численні порушення технологічного процесу. Громадські діячі виявили ознаки руйнування вже після першого року експлуатації. А на майданчиках ГВК, відремонтованих цим підрядником, ознаки руйнування виявилися через 6 місяців експлуатації.

Зокрема, поточний ремонт автодороги державного значення Н - 08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через Кременчук) - Маріуполь проводився у 2017-2018 роках. Ремонт проводили три компанії - "Автомагістраль-Південь", "УПП ІІ "УПС" і "Онур Конструкціон Інтернешнл" на окремих ділянках.

Руйнування почалися і триває саме на тих ділянках, на яких проводився ремонт підрядником "УПП ІІ "УПС". Зокрема, пише видання, були зафіксовані ознаки ям, лущення, сітка тріщин, виступ бітумних плям і колійність, що досягає 6 сантиметрів.

Перші ознаки руйнування профільної громадською організацією були зафіксовані після 6 місяців після введення дороги в експлуатацію. Надалі якість дороги тільки погіршувалася - росла колійність, все більше виступали бітумні плями і утворювалися тріщини та ями.

Як наслідок, вже у грудні 2019 року на цій автодорозі, на кордоні Дніпропетровської й Запорізької областей, почали з'являтися ями площею 1 кв. м і 0.5 кв. м відповідно, глибина ям досягала 4-5 см.

У результаті справа дійшла до суду. Господарський суд Дніпропетровської області розглядає за позовом Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області до ТОВ "українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями "УПС" з вимогою здійснити усунення нерівностей на автодорозі Н - 08, на підставі акта перевірки Дорожнього контролю якості.

На сьогодні провадження по справі припинено у зв'язку з проведенням експертизи.

Ще один яскравий приклад того, як компанія близька до голови облради, належить будівництву доріг, важливих для президентської програми - ремонт траси М - 04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине (через Дніпро).

Поточний середній ремонт проводився восени 2017 року, підрядником також виступила компанія "УПП ІІ "УПС". Все ті ж тріщини, ями, бітумні плями, колійність, що досягає 3 сантиметрів.

Як пише "Горсовет", перші ознаки руйнування Громадська рада при Службі автомобільних доріг у Дніпропетровській області зафіксував ще в серпні 2019 року, а в листопаді 2019 ознаки руйнування.

За якістю робіт на трасі М-04 Госпсуд Дніпропетровської області також розглядає справу проти "УПС" за позовом Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Але точно так само, як і у випадку з трасою H-08 юристи Служби при новому начальство ігнорують підготовчі судові засідання, швидше за все, з метою затягування процесу.

Більш того, за інформацією офіційного сайту Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області у травні 2020 року Громадська рада при цій Службі автодоріг був розпущений.

Крім того, в травні 2020 року було оголошено новий тендер на суму понад 400 млн гривень на ремонт траси Р-73. І попри всі порушення начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області дав компанії "УПП ІІ "УПС" позитивний відгук щодо якості робіт. У результаті компанія, яка до того часу неабияк прославилася на всю країну своїми неякісними роботами, отримала тендер майже на півмільярда гривень.

Вже в червні 2020 року, після того, як активісти з команди "МС Дніпро" зафіксували чергове порушення технології на трасі Р-73, керівник компанії Тарас Палій напав з кулаками на них.

Всі заяви і звернення мешканців Дніпропетровської області таки почули в "Укравтодорі" - його голова Олександр Кубраков видав окреме доручення, в результаті якого було з'ясовано, що при ремонті траси Р-73 компанією "УПС" на ділянках, які вона будувала і 2018-2019 рр., і цьому році, був виявлений цілий ряд невідповідностей. Втім, компанія і далі продовжує ремонт цієї траси.