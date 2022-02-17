Стало відомо, як працюватиме метро Києва у разі бойових дій

За його словами, у метрополітену дві функції - це перевезення пасажирів і притулок для населення.

"Метро буде працювати для перевезення працівників критичної інфраструктури вранці і ввечері в години пік (приблизно 6 годин на день), весь інший час метрополітен буде використовуватися як укриття", - зазначив Кандибор.

Він розповів, що в підземці є спеціальні приміщення, в яких люди зможуть дотримуватися мінімальної гігієни. Крім того, там є електричне живлення, яке працює автономно, артезіанські свердловини і спеціальні установки, що очищають повітря в підземці.

На кожній станції також встановлені герметизуючі затвори. Що стосується "червоної" гілки метро на лівому березі, то її зупинять, оскільки на ній потяги частково їдуть на відкритій ділянці.

Але для евакуації жителів Києва, які живуть на лівому березі, будуть організовані спеціальні автобуси. Вони довезуть людей до підземної частини метрополітену.

Кандибор також зазначив, що транспорт, який перевозить незначну кількість пасажирів може бути зупинений, і його можуть задіяти для інших потреб.

Як працюватиме метрополітен та інший транспорт Києва у разі війни