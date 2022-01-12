Було - стало: як змінилися 10 видатних українських місць з часом (фото)

Наша країна славиться видатними місцями, які побачити хоча б раз у житті зобов'язаний кожен українець. Але деякі з них вважаються найвидатнішими, такими, що заслуговують на особливу увагу.

Як змінилися топові місця України за роки, дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.

Софійський собор, Київ

Цей пам'ятник архітектури, мабуть, один з найдавніших, що збереглися до наших днів. За деякими даними, він був побудований в першій половині XI століття в центрі Києва, згідно з літописом, князем Ярославом Мудрим на місці перемоги над печенігами в 1036 році.

Дивіться, як виглядав собор на початку XX століття, і який він зараз.

Фото: facebook.com/Ihor Potabachniy

Хрещатик і Майдан Незалежності

Звичайно ж наша добірка не може обійтися без головної вулиці і площі країни, яка багато побачила за кілька століть. Відлік історії Хрещатика як міської вулиці багато дослідників починають з 1797 року.

Так виглядав Майдан Незалежності (тоді площа Калініна) в 1967 році, Хрещатик в 1953-му і 1980-му році.

Фото: facebook.com/Старі фото Києва

А ось головна площа і вулиця країни зараз.

Одеський оперний театр

Одна з головних визначних пам'яток Південної Пальміри Одеський оперний театр на ретрознімку кінця XIX століття і зараз.

Відзначимо, що перша будівля була відкрита в 1810 і згоріла в 1873 році. Сучасна будівля зведена в 1887 році в стилі нового віденського бароко. Минулого року будівлі театру виповнилося 134 роки.

Фото: fotoart.org.ua

Фото: facebook.com/OdesaOperaBallet/Андрій Рафаель, pixabay

Києво-Печерська Лавра

Пропонуємо порівняти вид на чоловічий монастир початку XX-го століття і сучасні фото.

Як бачимо, куполів стало більше, вони як і раніше виблискують золотом, але загальна картинка (крім забудови схилів Дніпра) не особливо змінилася.

Фото: fotoart.org.ua

Площа Ринок, Львів

Львівська площа Ринок зберегла свою назву від ХІV століття. Вона походить від німецького "der Ring" (коло, кільце), власне за таким принципом будувалися центральні площі німецьких середньовічних міст.

Дивіться, як виглядала легендарна площа на початку XX століття і що там зараз.

Фото: photo-lviv.in.ua

Фото: freepik

Національний спортивний комплекс "Олімпійський", Київ

У 2012-му році Україні випала честь приймати Чемпіонат Європи з футболу. До цієї події осучаснили головний столичний стадіон, який зараз носить назву Національний спортивний комплекс (НСК) "Олімпійський".

Цікаво, що в 2023-му році стадіону виповниться вже сто років. Дивіться, які метаморфози пережив головний стадіон країни на фото 1980-х і зараз.

Парк "Софіївка", Умань

Національний дендрологічний парк "Софіївка" є пам'яткою ландшафтного типу світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII - першої половини XIX століття. У ньому росте понад 3323 видів місцевих і екзотичних дерев і кущів.

На фото нижче головний вхід в парк на фото початку XX століття, центральна частина парку (1960-ті) і сучасний вигляд парку.

Фото: retroua.com

Фото: facebook.com/umancity

Гірськолижний курорт "Буковель"

Зараз Буковель - один з зимових курортів у світі, що найшвидше розвиваються. Хоча його історія починається з 2000 року, коли між двома приватними компаніями було укладено угоду про створення цілорічного рекреаційного комплексу.

Погляньте, як будувався Буковель, і що там зараз.

Фото: facebook.com/Виталий Грушевський

Фото: freepik

Фото: Getty Images

Кам'янець-Подільська фортеця

Середньовічний замок міста Кам'янець-Подільський. Він імовірно існував ще за часів Київської Русі (як "дитинець" давньоруського граду), проте кам'яний замок побудували литовські князі Коріатовичі наприкінці XIV століття.

Дивіться старі і сучасні фото фортеці.

Фото: retroua.com

Фото: pixabay.com

Хотинська фортеця

Фортеця X-XVIII століть, яка розташована в місті Хотин в Чернівецькій області. За час свого існування вона була у складі десятка різних держав і бачила багато битв. Висота її стін досягає 40 метрів, завширшки - 5 метрів.

Дивіться, як виглядало спорудження в кінці XIX століття і що з ним зараз.

Фото: retroua.com

Фото: facebook.com/Хотинская фортеця