У Сталіна не було інтернету: Забужко назвала головну загрозу для українців

Оксана Забужко, знаменита українська письменниця і лауреатка Шевченківської премії, назвала головні загрози для України сьогодні.

Про це вона розповіла у своєму виступі під час Київського Безпекового форуму, який відбувся днями.

За її словами, сучасні війни диктатори ведуть вже не тільки за допомогою зброї, а й інформаційних технологій.

"Я постійно повторюю це при кожній нагоді. Я не втомлююся повторювати про головну, як на мене, загрозу 21 століття, про новий тип тоталітаризму. Це все вже тут, вже з нами. Я говорю і про новий тип війни. Не тільки генерали готуються до нових воєн. Всі ми мислимо війну десь в термінах минулого і не завжди належним чином реагуємо на виклики, які нам приносить сьогодення", - сказала Забужко.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

За її словами, сама вона не втомлюється при кожній нагоді повторювати про те, як змінилося ведення війн з часом.

"Війни 21 століття – це вже не бомбардування міст, як було у 20-му столітті. Зараз це бомбардування мізків! Сучасні інформаційні технології дозволяють новим загарбникам і новим диктаторам значно дешевшим коштом завойовувати і підкоряти раїни й перетворювати демократії на симулякри методом виїдання зсередини їхніх смислів", - сказала Забужко.

За її словами, російська пропаганда діє так, щоб українці самі підтримували її, що ослаблює державу зсередини.

"Саме тому я дуже насторожено ставлюся до традиційної західної поблажливості на адресу Путіна, який, мовляв, не такий страшний, як Гітлер і Сталін. Але у Гітлера не було телебачення, у Сталіна не було інтернету! Сьогоднішні технології дозволяють досягнути тих результатів, яких вони прагнуть", - підкреслила вона.

Зараз у Росії відбувається синтез політики і шоу, додала письменниця.

"Зараз ми спостерігаємо синтез Луб’янки і Голлівуду, який так блискуче демонструє на міжнародній арені сьогоднішня Росія і Кремль. Наше завдання - протистояти цьому", - сказала Оксана Зубужко.

Нагадаємо, раніше Оксана Забужко у великому інтерв’ю розповіла про війну на Донбасі і російські фейки.

Також Забужко пояснила різницю між українцями та росіянами.