Стали відомі подробиці про вбитого медика на Донбасі: хотів одружитися з українкою

Микола Илин хотів одружитися на українці (Скріншот з YouTube)

Друг загиблого військового військового медика розповів про нездійснені плани товариша

Загиблий на Донбасі військовий медик з позивним "Естонець" Микола Ілін хотів одружитися на українці і повернутися на свою батьківщину в Таллінн. Про це розповів його хороший друг Максим Пчелов. Загиблому лікарю було 36 років і він був громадянином Естонії, але вирішив йти в піхотні війська України.

"Ми познайомилися з Миколою в 2006 році. Це було навесні, у березні, коли в Мінську якраз проходила опозиційна акція протесту, в якій він брав участь. Там його жорстоко побили, після чого він потрапив до лікарні. Потім втік до Києва, напевно, через Росію. В Києві проходила акція на підтримку білорусів, він взяв у ній участь. Ось там ми і познайомилися", - цитує одного медика видання Delfi.

Потім чоловіки якийсь час не спілкувалися, але залишалися на зв'язку. Максим згадує Миколу, як дуже світлу людину.

Микола Ілін і Максим Пчелов (фото: Максим Пчелов)

"Спілкування відновилося тільки в 2014 році, коли, як вам відомо, на Україну напала Росія. Він мені зателефонував, після чого ми зв'язалися через Facebook. Він цікавився, що у нас відбувається, описував, яка ситуація в Естонії, в Талліні", — згадує Пчелов.

В 2018 році Микола повідомив Максиму, що збирається їхати в Київ. З листування стало ясно, що він збирається в зону бойових дій. За словами Максима Пчелова, його друга сильно турбувало те, що відбувається в Донбасі.

За словами одного медика, у Іліна був контракт зі Збройними силами України. У той же час він мріяв про майбутнє, що не пов'язане з війною. Хотів одружитися на українці. За його словами, у Іліна була особлива любов до України, але він завжди згадував Естонію.

Микола заповів себе кремувати і розвіяти прах над Україною, Білоруссю та Естонією. Зараз друг чекає, коли прах товариша передадуть українській стороні.

Нагадаємо, що Микола Ілін був громадянином Естонії.

"Діє принцип, що громадяни Естонії можуть діяти у військових частинах інших країн з дозволу уряду", - сказав міністр.

Він зазначив, що, наскільки йому відомо, досі жодного такого дозволу надано не було.

За його словами, українська влада офіційно не підтвердила загибель громадянина Естонії в зоні ООС.

У той же час в посольстві України в США відзначили, що загибель Іліна "повинна нагадувати нам, наскільки серйозна і жорстока загроза російської агресії".

Як ми раніше повідомляли, убитий терористами медик встиг дати напуття українцям.