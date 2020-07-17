Стали известны подробности про убитого медика на Донбассе: хотел жениться на украинке

Николай Илин хотел жениться на украинке (Скриншот с YouTube)

Друг погибшего военного военного медика рассказал о его несбывшихся планах

Погибший на Донбассе военный медик с позывным "Эстонец" Николай Илин хотел жениться на украинке и вернуться на свою родину в Таллин. Об этом рассказал его хороший друг Максим Пчелов. Погибшему врачу было 36 лет и он был гражданином Эстонии, но решил идти в пехотные войска Украины.

"Мы познакомились с Николаем в 2006 году. Это было весной, в марте, когда в Минске как раз проходила оппозиционная акция протеста, в которой он принимал участие. Там его жестоко избили, после чего он попал в больницу. Потом сбежал в Киев, наверное, из-за России. В Киеве проходила акция в поддержку белорусов, он принял в ней участие. Вот там мы и познакомились", - цитирует друга медика издание Delfi.

Потом мужчины какое-то время не общались, но оставались на связи. Максим вспоминает Николая, как очень светлого человека.

Николай Илин и Максим Пчелов (фото: Максим Пчелов)

”Общение восстановилось только в 2014 году, когда, как вам известно, на Украину напала Россия. Он мне позвонил, после чего мы связались через Facebook. Он интересовался, что у нас происходит, описывал, какая ситуация в Эстонии, в Таллинне”, — вспоминает Пчелов.

В 2018 году Николай сообщил Максиму, что собирается ехать в Киев. Из переписки стало ясно, что он собирается в зону боевых действий. По словам Максима Пчелова, его друга сильно беспокоило происходящее в Донбассе.

По словам друга медика, у Илина был контракт с Вооруженными силами Украины. В то же время он мечтал о будущем, не связанном с войной. Хотел жениться на украинке. По его словам, у Илина была особая любовь к Украине, но он всегда вспоминал Эстонию.

Николай завещал кремировать себя и развеять прах над Украиной, Беларусью и Эстонией. Сейчас друг ждет, когда прах товарища передадут украинской стороне.

Напомним, что Николай Илин был гражданином Эстонии.

"Действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в военных частях других стран с разрешения правительства", - сказал министр.

Он отметил, что, насколько ему известно, до сих пор ни одного такого разрешения выдано не было.

По его словам, украинская власть официально не подтвердила гибель гражданина Эстонии в зоне ООС.

В то же время в посольстве Украины в США отметили, что гибель Илина "должна напоминать нам, насколько серьезной и жестокой угроза российской агрессии".

Как мы ранее сообщали, убитый террористами медик успел дать напутствие украинцам.