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Стала известна точная дата выхода Star Wars Jedi: Survivor на PS4 и Xbox One

Star Wars Jedi: Survivor выйдет на PS4 и Xbox One 17 сентября (фото: PlayStation)
Автор: Павел Колесник

Star Wars Jedi: Survivor выйдет на консолях прошлого поколения 17 сентября, включая PlayStation 4 и Xbox One. Игра была первоначально выпущена для PS5, Xbox Series X/S и PC еще в 2023 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

Это продолжение абсолютно фантастической Star Wars Jedi: Fallen Order. Игра является приключенческим экшеном с элементами Metroidvania, действие которого разворачивается во вселенной Звездных войн между событиями "Мести ситхов" и "Новой надежды". Это очень хорошая видеоигра, особенно для фанатов франшизы. 

Предзаказы уже доступны, а ранние покупатели получают бонусы. Среди них игровые косметические предметы, которые превращают главного героя в кого-то, похожего на Оби-Вана Кеноби, и новый набор бластеров.  

Что касается программного обеспечения, EA заявляет, что оно было полностью оптимизировано для работы на этих старых консолях. 

Стоит отметить, однако, что игра испытывала проблемы с производительностью на ПК. EA выпустила несколько обновлений для решения проблем с производительностью, но некоторые из них все еще сохраняются.  

В связи с этим компания готовит новое обновление для ПК, которое будет выпущено "в ближайшие недели". Оно принесет "улучшения технической производительности игры, управления и многое другое", а также "ряд улучшений качества жизни". 

Раньше мы писали о том, что нужно знать про самую ожидаемую игру Half-Life 3 на данный момент.

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