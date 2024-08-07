Стала известна точная дата выхода Star Wars Jedi: Survivor на PS4 и Xbox One

Это продолжение абсолютно фантастической Star Wars Jedi: Fallen Order. Игра является приключенческим экшеном с элементами Metroidvania, действие которого разворачивается во вселенной Звездных войн между событиями "Мести ситхов" и "Новой надежды". Это очень хорошая видеоигра, особенно для фанатов франшизы.

Предзаказы уже доступны, а ранние покупатели получают бонусы. Среди них игровые косметические предметы, которые превращают главного героя в кого-то, похожего на Оби-Вана Кеноби, и новый набор бластеров.

Что касается программного обеспечения, EA заявляет, что оно было полностью оптимизировано для работы на этих старых консолях.

Стоит отметить, однако, что игра испытывала проблемы с производительностью на ПК. EA выпустила несколько обновлений для решения проблем с производительностью, но некоторые из них все еще сохраняются.

В связи с этим компания готовит новое обновление для ПК, которое будет выпущено "в ближайшие недели". Оно принесет "улучшения технической производительности игры, управления и многое другое", а также "ряд улучшений качества жизни".