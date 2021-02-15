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Кроха вистрибнула з вікна дитсадка: в харківській історії спливли нові подробиці

Новость на русском → Харків, Понеділок 15 лютого 2021 19:25
Кроха вистрибнула з вікна дитсадка: в харківській історії спливли нові подробиці У Харкові суд виніс вирок вихователю через яку дівчинка стрибнула з 2 поверху (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Харкові суд вирішив не карати суворо виховательку, через яку травму отримала маленька дівчинка. Вона вистрибнула з другого поверху після того, як її забули в групі. Колишня працівниця дитсадка отримала штраф у розмірі 1700 гривень.

Про це повідомляє "Depo. Харків".

Інцидент стався ще в квітні 2016 року у яслах-садку №366. Вихователька вивела на прогулянку дітей групи №9, але не помітила в груповій кімнаті дівчинку і закрила її.

Дитина не змогла відкрити кімнату на другому поверсі і вистрибнула з вікна. В результаті падіння у дівчинки діагностували струс головного мозку та переломи грудних хребців.

У вересні 2016 року Московський районний суд Харкова засудив виховательку до двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.

Прокурор оскаржив вирок. За його словами, на момент вчинення правопорушення обвинувачена досягла пенсійного віку, а суд, порушивши вимоги закону, призначив їй обмеження волі.

При цьому прокурор закликав апеляційний суд змінити свій вирок. Суд цю скаргу задовольнив. Таким чином вирок скасували і замінили штрафом.

Нагадаємо, в Україні змінили правила зарахування дітей у садочки.

Раніше в дитячому садку Києва спалахнув скандал через нове меню по повній вартості.

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