Кроха выпрыгнула из окна детсада: в харьковской истории всплыли новые подробности
В Харькове суд решил не наказывать строго воспитательницу, из-за которой травму получила маленькая девочка. Она выпрыгнула со второго этажа после того, как ее забыли в группе. Бывшая работница детсада получила штраф в размере 1700 гривен.
Об этом сообщает "Depo. Харьков".
Инцидент произошел еще в апреле 2016 года в яслях-саду №366. Воспитательница вывела на прогулку детей группы №9, но не заметила в групповой комнате девочку и закрыла ее.
Ребенок не смог открыть комнату на втором этаже и выпрыгнул из окна. В результате падения у девочки диагностировали сотрясение головного мозга и переломы грудных позвонков.
В сентябре 2016 года Московский районный суд Харькова приговорил воспитательницу к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год.
Прокурор обжаловал приговор. По его словам, на момент совершения правонарушения обвиняемая достигла пенсионного возраста, а суд, нарушив требования закона, назначил ей ограничение свободы.
При этом прокурор призывал апелляционный суд изменить свой приговор. Суд данную жалобу удовлетворил. Таким образом приговор отменили и заменили штрафом.
Напомним, в Украине изменили правила зачисления детей в садики.
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