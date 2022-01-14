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Стала відома доля нелюдів, які вкрали 114 тисяч у ветерана АТО: кошти збирав на операцію дружині

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Житомир, П'ятниця 14 січня 2022 20:51
Стала відома доля нелюдів, які вкрали 114 тисяч у ветерана АТО: кошти збирав на операцію дружині Затримали шахраїв, які викрали гроші у ветерана АТО (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Житомирі жінка ветерана АТО серйозно захворіла і їй знадобилася фінансова допомога. Тому він вирішив продати свою комп'ютерну техніку на суму 114 тисяч гривень, але зіткнувся з шахраями.

Так, на оголошення про продаж техніки відгукнувся покупець. Тому ветеран АТО відправив товар через службу доставки Justin. Але клієнт передумав брати товар, тому він повернувся у відділення відправника. Однак, звідти його вкрав невідомий чоловік.

Що розповів оператор доставки Justin - читайте нижче.

Схема шахраїв

З'ясувалося, що ситуація сталася внаслідок шахрайських дій третіх осіб. Зокрема, двоє зловмисників для заволодіння посилкою відправника надали працівнику відділення Justin у Житомирі підроблені документи, що посвідчують особу.

Також служба безпеки Justin встановила особи зловмисників та передала всю наявну інформацію про них правоохоронним органам для притягнення до відповідальності.

До того ж підроблені документи також було вилучено. Наразі триває досудове розслідування за ч. 1 статті 190 Кримінального Кодексу України "Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)".

Окрім того, за інформацією правоохоронних органів, один зі зловмисників вже перебуває під вартою, інший - під домашнім арештом.

Що розповіли у Justin

Зазначається, що Justin безплатно надасть правову допомогу потерпілому по супроводу справи, як на етапі досудового розслідування, так і під час судового розгляду справи.

А рішення про відшкодування коштів буде ухвалюватися лише після завершення всіх передбачених законодавством процедур.

Раніше ми повідомляли, що шахраї намагалися вкрасти 720 тисяч доларів, призначених на обладнання для хворих на COVID-19.

Також ми писали, що Monobank попередив про нову шахрайську схему.

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