Стала відома доля Будинку профспілок на Майдані

Основні проблеми, пов’язані з відновленням Будинку профспілок у Києві, можна узагальнено звести до двох категорій. Перша - це суто технічні проблеми, друга - інформаційні, або інформаційно-політичні. Про це в коментарі Styler розповів експерт у сфері девелопменту та будівництва Назар Бенч.

Фахівець додав, що говорячи про технічні проблеми має на увазі в першу чергу істотне збільшення обсягу робіт порівняно з тим, що планувалося на початковому етапі.

Київський Будинок профспілок (Фото з відкритих джерел)

Так, частина робіт не могла бути виявлена при обстеженні будівлі, яке проводили в 2014 році після самої пожежі, а потім в 2015 році після завершення перших демонтажних робіт силами Федерації профспілок.

Реальна ситуація виявлялась під час безпосереднього виконання робіт. Якщо попередньо планувалось замінити близько 200 плит перекриття та 80 залізобетонних балок, то в результаті було замінено 348 плит та 179 балок. Загалом було змонтовано 144 тонни металоконструкцій, що на 50% більше, ніж було заплановано.

Велика робота була проведена по очищенню стін, стель та колон від наслідків пожежі.

"Варто зауважити, що на верхніх поверхах вогонь досягав такої температури, що розплавились гранітні сходи", - сказав Бенч.

Руйнування каркасу будівлі було спричинене не лише пожежею, але і просіданням будівлі на 20 см., яке за даними спеціалістів відбулося внаслідок будівництва торговельного центру "Глобус". Тому значна частина колон та ригелів будівлі була додатково посилена металевими обоймами.

Будинок профспілок у Києві після пожежі у 2014 році (Фото: INSIDER)

Додаткове підсилення було здійснене для вежі годинника, оскільки при його будівництві не зовсім коректно були виконані розрахунки по його навантаженню на саму будівлю, додав експерт.

Травертин, яким був облицьований Будинок протягом всього попереднього часу, не вдалось зберегти. Обстеження показало, що внаслідок дії вогню окремі частини плит травертину можуть відлущуватися і падати людям на голову. Відповідно було прийнято рішення про його повний демонтаж. Але так як родовище у Вірменії, з якого свого часу був привезений цей травертин, вже не розробляється, вирішили замінити його на керамограніт, який більш функціональний у роботі та використанні, підібравши колір найбільш близький до попереднього, пояснив Бенч.

Будинок профспілок у Києві після пожежі у 2014 році (Фото з відкритих джерел)

На сьогодні Будівля профспілок повністю обладнана усіма сучасними системами пожежної безпеки, відновлено всі ліфти, в тому числі встановлено спеціальний ліфт для пожежників. Встановлена нова система вентиляції та кондиціонування повітря, передбачено спеціальні підйомники для осіб з інвалідністю. Повністю відновлено актову залу, було проведено ремонт в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану та встановлено Меморіальну дошку біля його входу.