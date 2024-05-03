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Стаховский сказал, существуют ли "хорошие россияне"

Почему не стоит верить в "хороших россиян" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Большинство россиян поддерживают так называемую "СВО" путинского режима в Украине, но, очевидно, есть и те, кто выступает против. Таких россиян уже принято называть "хорошими".

Экс-спортсмен и военнослужащий Сергей Стаховский в интервью РБК-Украина (проект Styler) ответил на вопрос, существуют ли "хорошие россияне".

"Нет их. "Хорошие русские" с оружием сейчас в Украине воюют против всей той сборной солянки (оккупационная армия РФ - ред.)", - говорит Сергей.

По его словам, те россияне, которые выехали за границу и там высказываются о войне и режиме, на самом деле ничего таким образом не решают. Вместо этого они легализуют себя за границей.

Он также объяснил, почему не следует искать "хороших" людей на стороне врага.

"Даже если эти "хорошие" есть, то их количество настолько маленькое, что если мы начнем рассказывать, что они существуют, очень большое количество россиян, которые не так хороши, будут подлезать под эту квоту. Таким образом, мы их просто легализуем", - убежден Стаховский.

Сергей Стаховский участвовал в обмене наших военнопленных на "вагнеровцев" (фото: instagram.com/stako_s)

"Возможно, это жестко, но у нас сотни тысяч погибших, раненых, искалеченных, миллионы беженцев, разрушенные семьи, и мы должны где-то показывать какую толерантность? Я против", - добавляет он.

 

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Сергей СтаховскийРусские