В США нашли мертвым бывшего сотрудника OpenAI, который обвинял и критиковал ChatGPT: подробности

26-летний бывший исследователь OpenAI, Сухир Баладжи, был найден мертвым в своей квартире в Сан-Франциско несколько недель назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт CNBC , который специализируется на экономике, финансовых новостях и бизнесе.

Детали смерти Сухира Баладжи

Баладжи покинул OpenAI в начале этого года и публично выразил обеспокоенность по поводу того, что компания якобы нарушила законы США об авторских правах при разработке популярного чат-бота ChatGPT.

"Причина смерти установлена как самоубийство", - сообщил Дэвид Серрано-Сьюэлл, исполнительный директор Управления главного судмедэксперта Сан-Франциско. Он добавил, что ближайшие родственники Баладжи были уведомлены.

Полиция Сан-Франциско сообщила в электронном письме, что днем 26 ноября сотрудники были вызваны в квартиру на Бьюкенен-стрит для проведения "проверки благополучия". Они обнаружили мертвого мужчину и не нашли "доказательств насильственной смерти" в ходе предварительного расследования.

Новость о смерти Баладжи впервые была опубликована газетой San Jose Mercury News. Один из членов его семьи, с которым связалась газета, попросил о конфиденциальности.

В октябре The New York Times опубликовала статью о переживаниях Баладжи.

"Если вы верите в то, во что верю я, вам просто нужно уйти из компании", - сказал Баладжи газете. Сообщается, что он считал, что ChatGPT и другие подобные чат-боты уничтожат коммерческую жизнеспособность людей и организаций, создающих цифровые данные и контент, который сейчас широко используется для обучения ИИ-систем.

Представитель OpenAI подтвердил смерть Баладжи. "Мы потрясены этой невероятно печальной новостью, и наши сердца с близкими Сухира в этот трудный период", - сказал представитель в электронном письме.

Сухир Баладжи (фото: BIG TV)