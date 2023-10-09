В США обнаружили смертоносных яблочных улиток: они очень опасны для человека

Ядовитые яблочные улитки были обнаружены в нескольких местах вдоль реки Ламбер в Ламбертоне, недалеко от Фейетвилля в Северной Каролине. По словам Комиссии по ресурсам дикой природы штата, это первая известная популяция яблочных улиток в Южной Америке.

Ранее этот вид очень опасных улиток был обнаружен на Гавайях, во Флориде, Джорджии, Техасе и Луизиане.

Водные улитки часто являются переносчиками паразитов, которые представляют угрозу для людей, которые вступят с этими моллюсками в контакт. Яйца этих улиток также очень опасны - они содержат токсин, который способен очень быстро поразить кожу и вызвать сыпь.

"Эти 15-сантиметровые улитки откладывают кластеры розовых яиц на стволах деревьев и растениях рядом с водой. При этом яйца ампулярий ядовиты и при контакте с кожей могут вызвать покраснение, сильный зуд и боль в глазах. Самки ампулярий способны откладывать яйца еженедельно, что позволяет улиткам размножаться с большой скоростью", - сказано в сообщении.

Опасные улитки в США (фото: Комиссия по ресурсам дикой природы Северной Каролины)

Улитки могут быть переносчиками опасного заболевания, которое называется - легочная нематода крыс (крысиный легочный червь). Это заболевание вызывает у человека менингит.

Ампулярии также очень разрушительны для экосистемы, так как они поедают и уничтожают растения, которыми питаются микроорганизмы и животные, обитающие в воде. Также они питаются яйцами амфибий.

Категорически нельзя употреблять таких улиток в пищу людям или животным. Нельзя прикасаться к ним голыми руками.

Уничтожать этих улиток руками категорически запрещено. Взрослых особей рекомендуется раздавить, не дотрагиваясь руками. Также яйца или самих улиток можно заморозить.

Определить такую улитку не сложно - они вырастают до 15 см, а это значительно больше, чем любая водная улитка. И их яйца можно обнаружить скоплениями розового цвета на стволах деревьев или другой растительности прямо у пресноводных водоемов. В скоплениях может находиться для тысячи отдельных яиц.

Опасные улитки в США (фото: Комиссия по ресурсам дикой природы Северной Каролины)