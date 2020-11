У США прихильники Трампа влаштували масові бійки: під роздачу потрапили навіть діти

У США пройшли масові протести, організовані прихильниками Дональда Трампа

Прихильники Дональда Трампа влаштували масові протести у Вашингтоні. Мирний мітинг з вимогою перерахувати голоси перетворився в запеклі зіткнення, масові заворушення і погроми.

У мережі з'явились відео з погромами і бійками, які були 14 листопада. На вулицях були діти, які також "потрапляли під роздачу".

Натовп зібрався на Freedom Plaza, неподалік від Білого дому. Люди тримали в руках американські прапори, вимагаючи припинити крадіжку голосів. Багато хто прийшов в одязі з написом Make Great America Again - передвиборчим гаслом Трампа.

Протести в США (фото: apnews.com)

Частина мітингувальників попрямувала до будівлі Верховного суду. Оскільки свій мітинг проводила і група противників чинного президента, сталися зіткнення.

США погроми через вибори

"Кілька тисяч прихильників президента Дональда Трампа у Вашингтоні протестували проти результатів виборів, а потім вітали кортеж Трампа, перш ніж нічні зіткнення з контрдемонстрантами викликали кулачні бої, принаймні, одне нанесення ножових поранень і не менше 20 арештів", - повідомляє apnews.

У Вашингтоні прихильники Трампа билися з супротивниками президента

На одному з відео розлючені мітингувальники нападають на людину з гучномовцем і б'ють її.

