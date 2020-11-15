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У США прихильники Трампа влаштували масові бійки: під роздачу потрапили навіть діти

США, Неділя 15 листопада 2020 11:36
У США прихильники Трампа влаштували масові бійки: під роздачу потрапили навіть діти
У США протести через результатів виборів (фото: apnews.com)
Автор: Світлана Мащенко

У США пройшли масові протести, організовані прихильниками Дональда Трампа

Прихильники Дональда Трампа влаштували масові протести у Вашингтоні. Мирний мітинг з вимогою перерахувати голоси перетворився в запеклі зіткнення, масові заворушення і погроми.

У мережі з'явились відео з погромами і бійками, які були 14 листопада. На вулицях були діти, які також "потрапляли під роздачу".

Натовп зібрався на Freedom Plaza, неподалік від Білого дому. Люди тримали в руках американські прапори, вимагаючи припинити крадіжку голосів. Багато хто прийшов в одязі з написом Make Great America Again - передвиборчим гаслом Трампа.

У США прихильники Трампа влаштували масові бійки: під роздачу потрапили навіть дітиУ США прихильники Трампа влаштували масові бійки: під роздачу потрапили навіть діти

Протести в США (фото: apnews.com)

Частина мітингувальників попрямувала до будівлі Верховного суду. Оскільки свій мітинг проводила і група противників чинного президента, сталися зіткнення.

США погроми через вибори

"Кілька тисяч прихильників президента Дональда Трампа у Вашингтоні протестували проти результатів виборів, а потім вітали кортеж Трампа, перш ніж нічні зіткнення з контрдемонстрантами викликали кулачні бої, принаймні, одне нанесення ножових поранень і не менше 20 арештів", - повідомляє apnews.

У Вашингтоні прихильники Трампа билися з супротивниками президента

На одному з відео розлючені мітингувальники нападають на людину з гучномовцем і б'ють її.

У США зіткнення через вибори (відео: twitter.com/GreggHoush)

Ще одне відео говорить про те, що через лють дорослих ледь не постраждала дитина.

Після виборів прихильники Трампа влаштували масові заворушення (відео: twitter.com/cashslaveclique)

Нагадаємо, що 7 листопада Джо Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку і готовий подавати в суд.

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Новини України Життя выборыДональд ТрампДжозеф Байден

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