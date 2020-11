В США сторонники Трампа устроили массовые драки: под раздачу попали даже дети

В США прошли массовые протесты, организованные приверженцами Дональда Трампа

Сторонники Дональда Трампа устроили массовые протесты в Вашингтоне. Мирный митинг с требованием пересчитать голоса превратился в ожесточенные столкновения, массовые беспорядки и погромы.

В сети появились видео с погромами и драками, которые были 14 ноября. На улицах были дети, которые также "попадали под раздачу".

Толпа собралась на Freedom Plaza, неподалеку от Белого дома. Люди держали в руках американские флаги, требуя прекратить кражу голосов. Многие пришли в одежде с надписью Make America Great Again - предвыборным лозунгом Трампа.

Протесты в США (фото: apnews.com)

Часть митингующих направилась к зданию Верховного суда. Поскольку свой митинг проводила и группа противников действующего президента, произошли столкновения.

В США погромы из-за выборов

"Несколько тысяч сторонников президента Дональда Трампа в Вашингтоне протестовали против результатов выборов, а затем приветствовали проезжающий кортеж Трампа, прежде чем ночные столкновения с контрдемонстрантами вызвали кулачные бои, по крайней мере, одно нанесение ножевых ранений и не менее 20 арестов", - сообщает apnews.

В Вашингтоне сторонники Трампа дрались с противниками президента

На одном из видео разъяренные митингующие нападают на человека с громкоговорителем и избивают его.

As you watch all the grifters, liars and disinformation peddlers like @stillgray from the far-right spread video of their favorite fake victim today, make sure you’ve seen this video and know that he started the violence. #MillionMAGAMarch



pic.twitter.com/JDADjURWuh