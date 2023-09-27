В Украине вводят новый вид наказания вместо тюрьмы. Кому и за что он грозит

В Украине появится пробационный надзор как один из основных видов уголовных наказаний. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, он вступит в силу через шесть месяцев.

Как говорится в пояснительной записке, в ст. 51 Уголовного кодекса Украины определен перечень наказаний, к которым относятся арест и ограничение свободы.

Ограничение свободы заключается в содержании в учреждениях открытого типа без изоляции от общества, под надзором и с обязательным привлечением к работам. Но на сегодня таких учреждений в Украине фактически нет. А нынешние исправительные центры по структуре, подходам и организации похожи на колонии с облегченными условиями содержания. При этом правовой статус осужденных и условия содержания почти не отличаются.

Арест также фактически утратил свое социальное и правовое предназначение. Арестные дома до сих пор должным образом не созданы, а приговоренные к аресту содержатся в арестных домах при следственных изоляторах. Статус таких арестных домов недостаточно урегулирован, а финансовое обеспечение - чрезмерное.

Авторы закона полагают, что в условиях военного положения целесообразно ликвидировать арестные дома, в том числе чтобы увеличить количества мест содержания военнопленных.

При таких обстоятельствах ограничение свободы и арест как виды наказаний теряют свое уголовно-правовое и социальное назначение, будучи финансово затратными. Поэтому вводится новый вид наказания - пробационный надзор.

Что такое пробационный надзор?

Это уголовное наказание, которое заключается в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда. При таком наказании применяются надзорные и воспитательные меры без изоляции от общества.

Как ограничивается свобода под пробационным надзором?

Применяемые меры можно условно разделить на обязательные и необязательные. Все их должен утвердить суд.

Обязательные:

периодически отмечаться в уполномоченном органе по пробации

информировать уполномоченный орган по пробации о смене места жительства, работы или учебы

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации

Кроме того, суд может возложить следующие обязательства:

носить электронный браслет и проживать по указанному в приговоре адресу

соблюдать требования о совершении определенных действий (ограничение общения, передвижения и проведение досуга)

найти работу или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации встать на учет в центре занятости, зарегистрироваться безработным и трудоустроиться, как только поступит предложение

выполнять мероприятия пробационной программы

пройти лечение от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребление психоактивных веществ или заболеваний, которые опасны для других

участвовать в мероприятиях по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности

Обязанность носить электронный браслет устанавливается судом на срок от 1 месяца до 1 года.

На какой срок будут назначать пробационный надзор?

Пробационный надзор назначается на срок от 1 до 5 лет. В отношении несовершеннолетних - на срок от 1 до 2 лет.

Важно. Пробационный надзор будет назначаться вместо уголовного наказания в виде ареста. Последний остается видом наказания для военнослужащих.

Пробационный надзор вместо ареста?

В законе ст. 60 ("Арест") Уголовного кодекса Украины изложена в новой редакции. Согласно ней, наказание в виде ареста заключается в содержании осужденного военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте и устанавливается сроком от 1 до 6 месяцев. Арест не применяется к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 7 лет.

Кроем того, в криминально-исполнительном кодексе из перечня учреждений исполнения наказаний исключаются арестные дома. Также убирается часть главы, регулирующая исполнение ареста.

Отметим, действующая редакция предполагает, что наказание в виде ареста с изоляцией осужденного устанавливается на срок от 1 до 6 месяцев.

Как будут считать срок после вступления закона в силу?

Через полгода тем, кто еще будет отбывать арест в арестных домах, заменят оставшуюся часть наказания пробационным надзором.

Срок будет рассчитываться следующим образом:

1 день лишения свободы = 2 дня пробационного надзора

1 день в дисбате (военнослужащие) или ареста = 2 дня пробационного надзора

1 день ограничения свободы = 1 день пробационного надзора

Кроме того, появится возможность зачисления круглосуточного домашнего ареста в срок наказания. Домашний арест будет засчитываться, исходя из соотношения 3 дня круглосуточного ареста = 1 день лишения свободы.

За какие преступления будут назначать пробационный надзор?

Пробационный надзор как вид уголовного наказания в целом прописан в более чем 140 статьях Уголовного кодекса Украины. В частности, его могут назначить по статьям:

ст.111-1. Коллаборационная деятельность

ст.124. Нанесение тяжких телесных повреждений (при самообороне или задержании)

ст.125. Нанесение легких телесных повреждений

ст. 126. Побои и пытки

ст. 126-1. Домашнее насилие

ст. 129. Угрозы убийством

ст. 130. Заражение ВИЧ или другой неизлечимой болезнью

ст. 133. Заражение венерической болезнью

ст. 144. Насильственное донорство

ст. 150. Эксплуатация детей

ст. 151-2. Принуждение к вступлению в брак

ст. 154. Принуждение к вступлению в половую связь

ст. 162. Незаконное проникновение в жилье

ст. 164. Уклонение от уплаты алиментов

ст. 185. Воровство

ст.186. Грабеж

ст. 190. Мошенничество

Кроме того, пробационный надзор будут назначать за незаконное использование гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований, подделку документов, незаконную вырубку лесов, браконьерство, призывы к совершению терактов, геноцида, распространение порнографии, пропаганду войны, выращивание снотворного мака или конопли, а также ряд других преступлений.