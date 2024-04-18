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Настоящий аллерген или нет: неожиданная правда о реакции детей на клубнику

Врач рассказала неожиданную правду об аллергии на клубнику (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Очень часто у детей и взрослых возникает реакция на клубнику. Преимущественно это сыпь или покраснение после употребления ягоды. Оказывается, не всегда такая реакция может говорить об аллергии.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение детского аллерголога и педиатра Дианы Протоковило в Instagram.

По словам специалиста, клубника - это ложный аллерген. Это гистаминолибератор – то есть продукт, при употреблении которого в большом количестве могут возникнуть симптомы, похожие на аллергию: покраснение, отек, зуд.

"Лишь 6-8% пациентов имеют истинную аллергию на клубнику", - добавляет Диана Протоковило.

Симптомы настоящей аллергии на клубнику:

  • Зуд в полости рта
  • Чихание
  • Заложенность носа
  • Отек губ, языка
  • Кашель
  • Острая крапивница

Она объяснила, что во всех других случаях, когда ребенок съедает тарелку клубники и у нее появляется сыпь - это проявление псевдоаллергической реакции. В таких случаях врач советует несколько снизить количество клубники за один прием и симптомы не будут появляться.

А вот при настоящей аллергии симптомы могут появиться даже при небольшом количестве аллергена – достаточно будет буквально 1-2 ягодок. И эти симптомы несколько отличаются от псевдо реакции.

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