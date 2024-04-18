Настоящий аллерген или нет: неожиданная правда о реакции детей на клубнику

По словам специалиста, клубника - это ложный аллерген. Это гистаминолибератор – то есть продукт, при употреблении которого в большом количестве могут возникнуть симптомы, похожие на аллергию: покраснение, отек, зуд.

"Лишь 6-8% пациентов имеют истинную аллергию на клубнику", - добавляет Диана Протоковило.

Симптомы настоящей аллергии на клубнику:

Зуд в полости рта

Чихание

Заложенность носа

Отек губ, языка

Кашель

Острая крапивница

Она объяснила, что во всех других случаях, когда ребенок съедает тарелку клубники и у нее появляется сыпь - это проявление псевдоаллергической реакции. В таких случаях врач советует несколько снизить количество клубники за один прием и симптомы не будут появляться.

А вот при настоящей аллергии симптомы могут появиться даже при небольшом количестве аллергена – достаточно будет буквально 1-2 ягодок. И эти симптомы несколько отличаются от псевдо реакции.