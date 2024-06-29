Настоящие волки-одиночки: эти четыре знака Зодиака ненавидят серьезные отношения

Козерог

Козероги могут сильно огорчаться, когда понимают, что слишком много отдают людям. И если это происходит, они разочаровываются и закрываются, превращаясь в волков-одиночек. Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, тяжело даются новые отношения, если они хотя бы раз обжигаются до этого.

Водолей

Представители этого знака Зодиака часто думают, что их никто не понимает. Они не готовы мириться с чужим мнением и ненавидят давление. А потому Водолеям не нравится заводить новые отношения и искать друзей. Им проще оставаться в одиночестве, чем пытаться под кого-то подстроиться.

Дева

Девы не боятся одиночества. Они прекрасно живут без больших компаний и даже второй половинки, ведь самодостаточность - их главная "фишка". Даже в самой веселой компании представители этого знака Зодиака могут ощущать себя не в своей тарелке. Это касается и свиданий, там им тоже не всегда комфортно.

Телец

Люди, рожденные под этим знаком, не любят большие компании и знакомства. Им сложно доверять людям. Тельцы нередко ощущают себя одинокими, однако при этом им не нравится, когда их принуждают к отношениям.