Настоящие Терминаторы. Ученые создали кожу для роботов и научили их улыбаться

Ученые Токийского университета в Японии создали искусственную кожу в лаборатории с использованием живых клеток. Она не только мягка, как настоящая, но и способна восстанавливаться, если ее порезать.

Этот научный прорыв не только открывает путь к созданию реалистических роботов-гуманоидов, но также может быть полезен исследованию старения кожи, косметики и хирургических процедур, в частности пластической хирургии.

Также ученые нашли способ прикрепить живую кожу к лицу роботов. Сначала команда попыталась использовать мини-рюмки, как якоря, но те повреждали кожу во время движения.

Тогда они рассмотрели другой вариант. У человека кожа привязана посредством связок - крошечных веревочек из гибкого коллагена и эластана. Чтобы воспроизвести нечто подобное, исследователи просверлили в работе множество маленьких отверстий и нанесли гель, содержащий коллаген, а затем слой искусственной кожи сверху. Гель закрыл отверстия и привязал кожу к роботу.

Ученые создали кожу для роботов (фото: cell.com)

Чтобы подтвердить, что искусственная кожа подходит для лица роботов, ученые нанесли ее на 3D форму лица. Кожа оказалась устойчивой к растяжению и крепко держалась на искусственном лице после недели культивирования клеток.

А на 2D-форме лица ученым даже удалось заставить работа улыбаться, задействовав аналоги мимических мышц. Хотя технология еще не идеальна, ее использование может помочь понять, как на человеческой коже формируются мимические морщины и как им противодействовать.

"Имитируя кожно-связную структуру человека и используя специально сделанные V-образные перфорации в твердых материалах, мы нашли способ связать кожу со сложными структурами. Естественная гибкость кожи и прочный метод склеивания означают, что кожа может двигаться вместе с механическими компонентами робота , не разрываясь и не отслаиваясь", - сказал ведущий исследователь, профессор Шоди Такеучи.

Однако, по словам ученых, потребуется еще много лет тестирования, чтобы технология стала повседневной реальностью.

"Другая важная проблема заключается в создании человеческих выражений путем интеграции сложных поводов или мышц внутри робота", - добавил профессор.