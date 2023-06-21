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Дело о захвате больницы Мечникова передадут правоохранителям. Главврач решение не поддержал

Дело о захвате больницы Мечникова передадут стражам порядка (фото: facebook com)
Автор: Александр Мороз

Городской совет Днепра обратился в правоохранительные органы, чтобы те уделили внимание сообщению о попытках рейдерского захвата земельных участков областной больницы имени Мечникова, о которых накануне заявил ее главный врач и депутат городского совета Сергей Рыженко.

Об этом стало известно во время 38-й дежурной сессии горсовета.

"Сейчас будем всех рейдеров выводить на чистую воду. Поэтому обращаемся к правоохранителям", - подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов, получивший поддержку большинства депутатского корпуса.

В то же время сам Сергей Рыженко инициативу не поддержал.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения выступило с инициативой передачи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова из областного подчинения в министерское с последующей реорганизацией.

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