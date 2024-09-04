Создают ложное первое впечатление. У каких знаков Зодиака самая нежная душа

Эти астрологические символы сперва могут казаться другим несколько холодными, однако за этим образом часто скрывается уязвимая душа.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которые, как объясняют специалисты, имеют очень нежный нрав.

Скорпион

На первый взгляд вы можете показаться другим несколько холодным и безразличным, хотя на самом деле это не так. Просто таким образом вы пытаетесь уберечь свое сердце от негативных ситуаций.

Но если вы доверяете какому-то человеку, то готовы ослабить собственные границы и впустить его в свою жизнь, а значит - продемонстрировать всю свою нежность, великодушие и любовь. За холодной внешностью вы скрываете горячее и нежное сердце.

Лев

Вас воспринимают как человека, имеющего ярко выраженное эго. Иногда нарциссическое или токсическое поведение может проявляться с вашей стороны, когда вы чувствуете плохое отношение к себе.

Однако на самом деле за этим высокомерием и дерзостью скрывается несколько иное - то, что вы хотите показать, что ваши усилия действительно достойны признания. Вы искренне стремитесь поддержать и развеселить других, и хотите стать душой компании, но из-за страха быть обиженным часто скрываете свою нежную натуру.

Какие знаки зодиака могут создавать ошибочное первое впечатление (Фото: unsplash.com)

Стрелец

Людям может показаться, что вы играете определенную роль, и являетесь неким философом, которого сложно понять. За этим скрывается ваша жажда в путешествиях, стремление к новому и желание жить эту жизнь, а не просто существовать.

Стрельцы, по словам астрологов, имеют одну из самых нежных душ на планете. Они - веселые, милые авантюрные, щедрые и уязвимые, и готовы протянуть руку помощи всем, кто в этом нуждается, чтобы спасти их от беды.

Рак

Некоторые люди могут ошибочно считать вас манипуляторами, но такое утверждение не совсем соответствует действительности. На самом деле вы имеете высокую чувствительность и боитесь, чтобы вашими чувствами не воспользовались.

Поэтому выбираете надежно скрывать свою нежную личность, чтобы не быть обиженным. У вас есть сильная эмоциональность и готовы демонстрировать свое сердце другим, но только тем, с кем вы чувствуете себя комфортно, кому готовы доверять.