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4 женщины по знаку Зодиака, которым следует ставить себя на первое место. Помните о собственных чувствах

Понедельник 02 сентября 2024 12:03
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4 женщины по знаку Зодиака, которым следует ставить себя на первое место. Помните о собственных чувствах Каким женщинам по знаку Зодиака стоит уделять себе больше внимания (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Представительницы этих астрологических символов привыкли беспокоиться о других, и в то же время пренебрегать собственными чувствами и желаниями.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которым следует проявлять к себе больше внимания и любви.

Рыбы

Ваша проблема в том, что вы привыкли испытывать и переживать боль других, на фоне игнорируя собственные страдания. Нет ничего плохого в том, чтобы поддерживать других, но не забывайте о себе и уделяйте достаточно внимания себе, чтобы оставаться такой же наполненной, энергичной и мечтательной, как вы есть.

Рак

Вам следует научиться давать отпор всему, что вам не нравится, и уверенно отстаивать собственные границы. Не беспокойтесь о том, что кому-то это может не понравиться. Куда важнее ваша самооценка и самочувствие в ситуации, о которой идет речь.

Весы

Женщины-Весы не так часто улавливают внутреннюю гармонию и равновесие, и так происходит из-за того, что они игнорируют решения в свою пользу.

Вместо нездоровых отношений, ситуаций и диалогов выбирайте то, что будет вам полезно, даже если кажется, что это очень сложно сделать.

4 женщины по знаку Зодиака, которым следует ставить себя на первое место. Помните о собственных чувствахКаким знакам Зодиака стоит больше забоьиться о себе (Фото: unsplash.com)

Дева

Знак-перфекционист очень самокритичен и видит в себе кучу недостатков. Он пронизан сомнениями в себе, стремится всем угодить и полагается на одобрение других, нуждаясь в этом как в кислороде.

Однако следует положить этому конец и выбрать другой путь. Астрологи советуют вам начать выдвигать требования к другим относительно того, как следует вести себя с вами. Если же кто-то игнорирует ваши просьбы, смело прощайтесь с этими людьми и выбирайте тех, кто покажет обратное.

Также мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака являются настоящими трудоголиками.

А еще почитайте, кому следует доверять своей интуиции, чтобы найти вторую половинку.

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