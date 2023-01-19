В деле Днепровского аэропорта могут поставить точку: в чем причина

В ближайшие дни в Днепре пройдет судебное заседание, на котором могут поставить точку в деле о днепропетровском аэропорте.

Об этом сообщает местное издание " Наше Місто ".

Как известно, горсовет Днепра в пользу Украины требует в суде от Госавиаслужбу отмены приказа, который фирму из орбиты Игоря Коломойского назначили эксплуатантом аэродрома.

В Днепропетровском окружном административном суде горсовет победил. Фирма олигарха подала апелляцию, чтобы затянуть дело.

Напомним, что горожане потеряли аэропорт в еще нулевые годы. Тогда он перешел во владения компании Коломойского.

Компания Коломойского "Галтера", получившая контроль над аэропортом, обязалось инвестировать в его развитие 882,1 млн грн, а также направить на реконструкцию взлетно-посадочной полосы 107 млн грн , передать в собственность государства СПС и радиомаячную станцию.

Фирма Коломойского на практике ничего не сделала. После приватизации эксплуатантом аэродрома стала частная ко "ТО Днепропетровск Днепропетровск" - из орбиты Коломойского. От работы аэропорта зависит не только Днепропетровская область, но и Запорожская, Херсонская, Кировоградская и Донецкая области. Потенциальный пассажиропоток аэропорта Днепра может достигать 1,6 млн человек в год.

После приватизации олигарх через фирму-эксплуатанта выдавил из аэропорта все международные авиакомпании, сделав исключение только для собственных - МАУ, Днеправиа, Роза ветров.

"Игорь Коломойский владеет компанией МАУ, выполняющей международные рейсы. Поэтому ему как владельцу МАУ не выгодно, чтобы в аэропорту Днепра садились самолеты других авиакомпаний. По одной простой причине, что весь пассажиропоток должен купить у МАУ билет, подскочив в Киев. Он (Коломойский, - ред.) использовал аэропорт Днепр как аэропорт "подскока", - заявил Геннадий Корбан, председатель Общественного совета при мэрии Днепра.

В 2015 году Фонд госимущества сделал попытку расторгнуть договор с компанией Коломойского, поскольку его фирма "Галтера" на занималась развитием объекта, несмотря на взятые обязательства.

Фонд проиграл в этом деле после многочисленных судов.

"Взлетно-посадочная полоса до сих пор не передана в собственность государства, несмотря на соответствующее обязательство как в Решении СНБО, так и непосредственно в инвестиционном договоре. Акты с компанией "Днеправиа" о передаче полосы не подписаны", - заявила Елена Доненко, юрист, представляет интересы Днепра в борьбе за аэропорт.

В 2021 году жители Днепра подписали созданную адвокатом Еленой Доненко петицию о том, чтобы разблокировать аэропорт Днепра для полетов международных компаний. Такое решение напрямую зависит от эксплуатанта.

Государство предоставило модернизации аэропорта в Днепре высокий приоритет. Проект включили в программу "Большая стройка" и выделили финансирование.

Сейчас суд вокруг аэропорта продолжается.

"Коломойский и его банда не собираются сдаваться. Они подключают все возможные рычаги воздействия. Поэтому будем смотреть", - отметил мэр Днепра Борис Филатов.