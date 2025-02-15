Искушения, обман и "Печатка несчастья": астролог рассказала, что скрывали Канье Уэст и Бьянка Цензори

"В космограмме Канье есть мощный аспект, указывающий на противостояние его подсознания и сознания. Это приводит к появлению у него душевных волнений, неудовлетворенности собой и окружающими, страданий без очевидных внешних причин, стресса, эгоизма, эгоцентричности и высокомерия. Это также служит маркером, который указывает на вероятные проблемы с физическим или психическим здоровьем человека", - пояснила астролог.

"Другая конфигурация говорит о склонности совершать ошибки, игнорировать реальные обстоятельства, прибегать к поведенческой неадекватности и фанатизму. Кроме того, такая связь между объектами космограммы свидетельствует о возможных неврозах и психозах, различных зависимостях, двусмысленности и двойственности натуры. Он способен обманывать и сам становиться жертвой обмана", - добавила она.

По словам Соловьевой, еще один аспект заставляет Веста потакать своим прихотям, плохим привычкам и страстям. К тому же отмечает эксперт, такое размещение астрологических элементов указывает на несчастливый брак с женой, у которой есть порочные наклонности. Бьянка Цензори и Канье Уэст (фото: Getty Images)

А еще у Канье "присутствуют указания на повышенную чувственность, безудержный разврат, семейные проблемы, чрезмерную экстравагантность, неверность, случайные связи". Этот человек может намеренно создавать вокруг себя конфликты из-за своей безудержной агрессивности и деструктивности, считает Соловьева.

"Но, с другой стороны, у него работает "Печатка счастья", которая поддерживает его жизненные силы, расширяет его горизонты и создает оптимальные возможности для материального благополучия. Самое интересное то, что Вест вообще не конфликтный, а вот Бьянка наоборот - человек с повышенной степенью конфликтности", - рассказала астролог.

По ее мнению, именно Цензори была источником недоразумений в отношениях с Вестом. Кроме этого, в ее космограмме присутствует "Печатка несчастья", которая трактуется как аспект затуманенного сознания и соблазна.

"Он наделяет человека эгоизмом, скупостью, жизнью, полной препятствий и трудностей. Человек может замыкаться в себе, терять способность радоваться. Такая конфигурация вызывает недоверие, подозрительность, разочарование, отчаяние, необщительность. Один раз примерно в семь лет у него могут возникать кризисные ситуации. Также это - одно из указаний или на брак по расчету, или на несчастливый брак, или на союз с человеком, у которого есть серьезные проблемы со здоровьем", - отметила эксперт.

"С точки зрения убытков и выгоды, этот союз мог как вознести обоих на вершины материального состояния, так и уничтожить их финансовые перспективы. Однако Бьянка теряла в этих отношениях гораздо больше, чем получала", - резюмировала Соловьева.