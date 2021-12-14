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Суцільні "мінуси" і сніг майже щодня: синоптики попередили про похолодання

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні незабаром зміниться - синоптики прогнозують, що як денна так і нічна температура буде мінусовою, а сніг очікується ледь не щодня.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні в наступні два тижні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Так, за прогнозом синоптиків Gismeteo, зниження температури до -1... -6 вдень і -3... -9 вночі слід чекати у другій декаді грудня, тобто з 20-х чисел. На півдні, звичайно, температура буде вище.

Опадів буде чимало - сніг очікується майже щодня.

А ось на цьому тижні, 13-19 грудня, температура буде поки що вище нуля вдень і трохи нижче - вночі. Буде в основному похмуро, опади у вигляді дощу і мокрого снігу (в залежності від температури).

Дивіться нижче прогноз погоди на кожен день для Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси.

Скрін: Погода в Україні, прогноз на два тижні (gismeteo.ua)

Що буде з погодою сьогодні?

За прогнозами Наталки Діденко, в Україні 14 грудня очікується в основному похмура погода, хіба що на Закарпатті може бути трохи сонця.

На решті території в основному "волога щільна хмарність", місцями невеликі опади - мокрий сніг, мряка.

Температура повітря у вівторок коливатиметься від -2 морозу до +3 тепла.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, що більше снігу в Україні стане до найближчих вихідних, місцями навіть замете до півметра і більше.

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Погода в Україні