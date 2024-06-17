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Певица Адель опозорилась из-за платья от бренда из РФ (фото)

Понедельник 17 июня 2024 13:39
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Певица Адель опозорилась из-за платья от бренда из РФ (фото) Певица Адель (фото: instagram.com/adele)
Автор: Полина Иваненко

Известная певица Адель возмутила фанатов со всего мира. Артистка вышла на сцену в платье от российского бренда, что заметили в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Адель.

Детали скандала

На днях певица выступала в Лас-Вегасе, а затем поделилась фото с концерта. И на первом же кадре Адель продемонстрировала черное платье.

И оказалось, что певца надела наряд от россиян. Платье создал модный дом Валентина Юдашкина. Сам модельер умер в прошлом году, но до этого он не осудил войну и оказался путинистом.

За это, кстати, Юдашкин даже не был допущен к Неделе моды в Париже. Но это не остановило Адель.

Мало того, что она "выгуляла" российское платье, так оно еще и "тегнула" бренд, будто для рекламы. Обычно звезды с таким количеством подписчиков (у певицы их более 56 миллионов) не оставляют теги, ведь коммерческие интеграции очень недешевые.

Певица Адель опозорилась из-за платья от бренда из РФ (фото)

Адель возмутила фанов (скриншот)

Как реагирует сеть

Под постом уже появились комментарии от пользователей, осудивших поступок Адель. Они пишут:

  • "Платье от дизайнера, разработавшего форму армии РФ? Серьезно?"
  • "Русский дизайнер? Адель, ты одна из лучших певиц, но ты понимаешь, что ты поддерживаешь, одевая это платье?"
  • "Одежда от россиян, убивающих украинцев? Браво!"
  • "Лол, российский бренд? С тобой все хорошо?"
  • "То есть вы поддерживаете российского дизайнера, который тоже путинист? Деньги за платья, которые он продает после того, как вы его популяризируете, пойдут на убийство невинных украинцев"
  • "Ты в порядке, Адель? Я вижу, что человечность уже не в моде"
  • "Имея возможность одеть практически любой бренд в мире, выбрать Юдашкина".

Осудила ли Адель войну

Позиция певицы до сих пор остается неизвестной. Она не осудила действия Путина в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Впрочем, на территории страны-агрессора больше не выступает.

В прошлом году она "засветилась" в платье от украинского бренда, что очень радовало ее фанатов. Но Адель не будет высказывалась о войне в публичном пространстве.

Напомним, недавно мы рассказывали, что группа Quest Pistols выступила за границей с русскими песнями.

Кроме того, уже стало известно, что дети принца Уильяма поздравили его с Днем отца щемящим фото.

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