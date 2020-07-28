Список найнебезпечніших продуктів, які є в холодильнику у кожного

Заходячи в супермаркет, особливо голодними, ми часто купуємо продукти, виходячи з їх моментальної харчової цінності, вважаючи за краще швидкі вуглеводи. Дехто ж більше орієнтується на нові смакові відчуття. Однак досить часто під час вибору продуктів ми допускаємо помилки, які стають нормою для нашого продуктового кошика. STYLER розібрався, які продукти ніколи не варто брати з полиць супермаркетів.

Вчені проаналізували типовий європейський супермаркет і прийшли до висновку, що лише близько 5% продовольства не містять хімії або шкідливих добавок. Так, на них довго не протягнеш. Але є особливо небезпечні продукти серед цих 95%, які купувати і тим більше їсти взагалі не можна. Ось список:

1. Оселедець в пластикових упаковках. Запам'ятайте раз і назавжди: слабосолоний оселедець повинен зберігатися тільки в олії. Якщо оселедець без олії і в пластику, то таке зберігання призводить до утворення уротропіну, який є дуже шкідливим для людського організму.

2. Ікра слабосолона. Ікра має короткий термін придатності, а от щоб вона зберігалася довше, то її потрібно або заморозити, або добре засолити. У всіх інших випадках до слабосоленої ікри додають формальдегіди, небезпечні для організму. Про це пише "Пошепки".

3. Масло жирністю менш як 82,5%. Натуральне вершкове масло володіє високою жирністю, адже його виробляють з натурального коров'ячого молока. А все інше - це трансжири, які сприяють утворенню злоякісних пухлин. До продуктів з трансжирами відносяться:

маргарин, мікс вершкового і рослинного масла,

кондитерські вироби: торти, тістечка, печиво, крекери й т. д.,

чіпси та попкорн,

рафінована рослинна олія,

майонез і кетчуп,

картопля-фрі, яку готують на гідрогенізованих жирах,

заморожені напівфабрикати.

4. "Інженерні"продукти (тобто продукти, яких просто в природі не буває). Серед них – крабові палички, імпортна картопля, консервований зелений горошок і кукурудза, солодкі кукурудзяні палички і пластівці, каші з ароматизаторами і барвниками, льодяники, джеми, мармелад, перець (не в сезон), кекси в упаковках, рулети, ароматизований чай.

5. Солодкі газовані напої і "нектари". Ці напої містять велику кількість цукру, яка в надмірних кількостях призводить до розвитку подагри, утворення каменів і ракових пухлин. Сік повинен бути натуральним на 100%. Серед таких найчастіше – яблучний, апельсиновий, томатний. Цікавий лайфхак: на полицях з дитячим харчуванням є соки різних смаків, які, як правило, абсолютно натуральні і без додавання цукру.

6. Напівфабрикати. Для напівфабрикатів використовують спеціальні хімікати, які подовжують термін зберігання. Як правило, напівфабрикати не тільки коштують дорожче, ніж самостійно приготована страва, вони ще і менш смачні. Більше того, вчені провели безліч досліджень і довели, що харчування напівфабрикатами сприяє набору ваги і викликає проблеми з ШКТ, а також підвищує ризик розвитку раку.

7. Сирокопчені ковбаси, сосиски, сардельки, варена ковбаса, паштети. До складу такої ковбаси входить модифікована соя. А ще виробники відмовляються витрачати час і кошти на копчення, а просто додають в м'ясо ароматизатори та барвники. Для створення цих продуктів виробники використовують залишки тварин, якість яких залишає бажати кращого. А спеціальну консистенцію вони отримують в результаті додавання спеціального гелю.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, кому сливи і персики можуть бути небезпечні для вживання.